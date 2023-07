Geral Frio na Argentina chega a -22,5ºC

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Treze províncias argentinas estão em alerta amarelo devido ao frio. (Foto: Reprodução)

Treze províncias estão em alerta amarelo devido ao frio e Perito Moreno, em Santa Cruz, foi a cidade com a temperatura mais baixa do país, chegando a -22,5ºC, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) da Argentina. A onda polar vai continuar até a quinta-feira (20), quando as temperaturas devem aumentar na região centro e norte, onde podem ultrapassar os 24ºC no fim de semana.

Perito Moreno, também conhecido como Lago Buenos Aires, registrou na manhã dessa segunda-feira (17) uma temperatura de -22,5ºC, marca com a qual foi superada a mínima na escala meteorológica do órgão nacional utiliza, que vai de -18ºC a 42ºC.

Conforme especificado pelo SMN em sua conta oficial no Twitter, as temperaturas reais mais baixas do dia foram registradas na Patagônia com -22,5ºC em Perito Moreno; -13ºC em Maquinchao; -11,7ºC em Paso de Indios; e -11,2ºC na cidade de Rio Negro de San Antonio Oeste.

Nessa ordem, seguem-se as cidades de Santa Cruz de El Calafate com -10,5ºC e Gobernador Gregores com -10ºC, e as de Esquel e Puerto Madryn com -9,4ºC e -7,4ºC, respectivamente.

Na região centro do país, estas condições climatéricas agravam-se amanhã, prevendo-se temperaturas mínimas até -5ºC graus e geada.

Alerta amarelo

A emissão de alertas de nível amarelo para temperaturas frias extremas hoje permaneceu em vigor na cidade de Buenos Aires e localidades nas províncias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa , Mendoza , Neuquén, Rio Negro, Chubut e Santa Cruz.

No norte do país, o alerta incluiu o sudeste de Santiago del Estero e o noroeste de Santa Fé, nas cidades de Nueve de Julio, San Cristóbal e San Justo, onde foram registradas temperaturas mínimas de 2ºC.

Enquanto isso, no litoral, a maior parte de Corrientes e os setores central e leste de Entre Ríos foram afetados, segundo a agência meteorológica. Em direção ao centro do país, o alerta abrangeu quase toda a província de Buenos Aires; o centro e o sul de Córdoba; o norte e oeste de Mendoza, e grande parte de La Pampa, com exceção do setor oeste.

Na Patagônia, o frio extremo cobria o centro e o oeste de Neuquén; o centro de Río Negro; toda a província de Chubut; e o norte e oeste do Rio Negro.

O alerta amarelo significa que as temperaturas podem ter um “efeito ligeiro a moderado na saúde” e as temperaturas “podem ser perigosas, sobretudo para grupos de risco como rapazes e raparigas e pessoas com mais de 65 anos com doenças crônicas”, explicou o SMN.

As recomendações para essas baixas temperaturas indicadas pelo Ministério da Saúde são evitar ficar muito tempo exposto ao frio ao ar livre; agasalhe-se com muitas camadas de roupas leves; e gerar mais calor corporal através do movimento (andar, levantar e sentar, movimentar as extremidades, etc.).

Também é aconselhável manter as casas aquecidas com segurança; evitar mudanças bruscas de temperatura, pois podem causar doenças do aparelho respiratório; Beba bastante líquido e evite bebidas alcoólicas. Se for acometido pelo resfriado, não se automedique, consulte um médico ou vá ao posto de saúde mais próximo; não fumar dentro de casa; e dar atenção especial às crianças, idosos e portadores de doenças crônicas.

Temperatura sobe

A partir desta quinta-feira, estima-se um leve aumento nas temperaturas que continuarão subindo no final de semana com marcas máximas que ficarão em torno de 24 graus no sábado na Região Metropolitana de Buenos Aires; 25 na capital de Córdoba e 29 graus na cidade de Santa Fe.

No norte da Argentina, são esperadas temperaturas superiores a 30 graus, como na capital Formosa, onde a previsão indica que 35 graus serão atingidos no sábado, como em Rivadavia, Salta, norte do Chaco e Santiago del Estero, e 32 graduações em várias cidades de Corrientes. As informações são do jornal La Nación.

