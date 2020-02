Acontece FSNH investirá recursos do Troco Amigo em craniótomo para o Hospital Municipal

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Muitas vezes nos perguntamos o que fazer com as moedinhas que por vezes se perdem nas bolsas e sacolas. Fato é, que um montante delas tem ajudado o Hospital Municipal de Novo Hamburgo (HMNH), dentre outras entidades, incluídos no Projeto Amigo da Rede de Amigos de Farmácias Panvel. Em 2019 o valor arrecadado foi de R$25.677,13.

O cheque simbólico referente a este valor foi entregue nesta quarta-feira, 26, ao presidente da Fundação de Saúde de Pública de Novo Hamburgo (FSNH), Ráfaga Fontoura, pelo coordenador de Varejo, Igor Santos, e às gerentes farmacêuticas,Taize Medeiros Triarca (Filial Centro), Tatiele Favero (Filial Bourbon Shopping), e Fabiana Mazoti (Filial da Bento Gonçalves), as quais representaram as lojas que compõem a região de maior número de doações ao HMNH.

O diretor presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), Ráfaga Fontoura, salientou a importância destas doações e que nos últimos anos com este recurso foram realizados investimentos para fins de proporcionar mais conforto aos pacientes. “Novamente estamos muito felizes em receber esta doação. Já adiantamos, que o valor arrecadado em 2018 e 2019 serão somados e investidos na compra de um craniótomo”, destacou. O equipamento será de grande valia para os procedimentos em neurocirurgia.

O coordenador de Varejo da Panvel validou que a população é sempre solícita quando se trata de doação ao Hospital Municipal. “Saber que estes valores são revertidos em melhorias só nos motiva ainda mais a mobilizar nossos clientes e funcionários a se engajar”, disse Igor Santos, que recebeu das mãos do diretor da FSNH e em nome da DIMED – Farmácias Panvel, o Certificado “Parceiro do Hospital Municipal”. Uma Prestação de Contas também foi entregue à empresa na ocasião, reunindo dados sobre os investimentos feitos com os recursos anteriores recebidos pelo HMNH.

Troco Amigo: O projeto Troco Amigo incentiva a população para que, nas compras feitas na Panvel, doem qualquer quantia do troco em dinheiro para os hospitais participantes. A cada ano, o dinheiro arrecadado é investido em reformas, novos equipamentos e melhorias no atendimento dos hospitais das regiões onde atuam. Desde 2014, Novo Hamburgo está na lista dos Hospitais cadastrados no programa Troco Amigo das Lojas Panvel.

Beneficia hospitais filantrópicos dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A arrecadação acontece no momento em que os clientes são convidados a doar o troco de suas compras à instituição de sua cidade.

