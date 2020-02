Acontece Meliá Punta Cana Beach lança nova proposta de hospedagem

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

A experiência Wellness 360º inclui atividades e tratamentos de bem-estar, além de 24 novas suítes no resort all inclusive e exclusivo para adultos na República Dominicana Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Meliá Punta Cana Beach, resort all inclusive e exclusivo para adultos da Meliá Hotels International, localizado na República Dominicana, lançou uma nova experiência para seus clientes – um conjunto de atividades e tratamentos de bem-estar incluídos na hospedagem. Chamada Wellness 360º, o serviço foi projetado para guiar e conectar os hóspedes através de seu desenvolvimento pessoal com corpo, mente, espírito, emoções e natureza. Com 465 quartos, é um programa sem precedentes no destino caribenho.

Este novo conceito de bem-estar oferece os seus hóspedes um programa diário dirigido por especialistas, bem como espaços para realização de atividades como ioga, meditação, aulas de culinária, passeios de bicicleta, oficinas de jardinagem, entre outras. Para aqueles que buscam mais momentos de introspecção, há os chamados “Espaços do Silêncio”, que oferecem atividades individuais de pintura, pontos de cura sonora, cabines de leitura e rituais em labirintos meditativos. A academia do resort também foi reformada com equipamentos totalmente novos e oferece aulas em grupo.

Junto a essas novidades, o hotel lança 24 suítes The Level Wellness by StayWell, que se somam às outras 178 suítes The Level, marca exclusiva da Meliá Hotels & Resorts para quem busca uma experiência completa de requinte. O novo serviço inclui tratamento de SPA, um concierge particular e uma bicicleta pessoal para explorar o resort. Nesta categoria, é possível também desfrutar de uma sessão de meditação como boas-vindas, guiada pelo Dr. Deepak Chopra, especialista americano em bem-estar, além de aromaterapia para melhorar o humor, simulação do nascer do Sol para acordar gradualmente e um infusor de chuveiro que reduz o cloro para tornar os cabelos e a pele mais macios e suaves.

“Como o Yhi Spa estava em reforma, vimos a oportunidade de melhorar a experiência geral de saúde e bem-estar do nosso resort. Estamos especialmente felizes em apresentar esse novo conceito personalizado aos viajantes que veem a República Dominicana como um refúgio relaxante”, disse Philippe Cassis, vice-presidente da Meliá Hotels International para as Américas.

Além do novo programa e novas propostas de acomodações que promovem o bem-estar, o Meliá Punta Cana Beach melhorou a oferta gastronômica em cinco de seus 16 restaurantes, com foco em opções saudáveis. Os hóspedes da categoria he Level e do The Level Wellness Suites by StayWell terão acesso exclusivo ao Chimera, um restaurante de culinária internacional e ingredientes orgânicos com uma grande variedade de opções veganas, vegetarianas e sem glúten. Este restaurante também possui um bar de smoothies e sucos, onde os hóspedes podem criar sua própria combinação saudável, incluindo opções como moringa, sementes de chia e açafrão. Além dele, outros quatro restaurantes também oferecerão cardápios de alimentos saudáveis, com inúmeras opções para os clientes que se preocupam com a saúde.

A equipe do resort também participou da experiência Wellness 360º por meio de um programa especial criado especificamente para os colaboradoresue inclui ações focadas na saúde e bem-estar de todos eles. São elas: consultas nutricionais, oficinas de auto-avaliação que ensinam como encontrar pontos de pressão através da reflexologia, uma biblioteca com temas de bem-estar para treinamento de staffzumba, meditação e muito mais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário