Acontece Anhanguera de Porto Alegre inaugura Clínica Escola de Fisioterapia

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Espaço vai oferecer atendimentos gratuitos nas áreas de Neurologia, Cardiovascular, Traumatologia e Saúde da Mulher Foto: Banco de Dados/O sul Foto: Banco de Dados/O sul

A Anhanguera de Porto Alegre inaugura, nesta segunda-feira (02), sua Clínica Escola de Fisioterapia. Aberta à comunidade, o espaço oferece atendimentos gratuitos nas áreas de Neurologia, Cardiovascular, Traumatologia e Saúde da Mulher. Entre os serviços estão avaliação, diagnóstico, reavaliação de condutas e tratamento fisioterapêutico em casos agudos ou crônicos, realizados por estudantes, sempre sob a supervisão dos professores do curso.

De acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia da Anhanguera de Porto Alegre, João Pereira Neto, o objetivo do espaço é oferecer tratamentos qualificados para pessoas de baixa renda: “é uma oportunidade para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com o alto custo desses tipos de tratamento. Por outro lado, o aluno tem a chance de colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula”, afirma.

A Clínica Escola funcionará às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, exceto feriados. Os interessados devem agendar previamente sua consulta pelo telefone: (51) 3268-2226. As vagas são limitadas. No dia do atendimento é necessário apresentar comprovante de residência, renda e encaminhamento médico.

Clínica Escola de Fisioterapia

Horário de atendimento: segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 12h30 às 18h30 (exceto feriados)

Local: Clínica Fisioterapia Zona Sul

Endereço: Rua Tupã, 59 Vila Assunção – RS

