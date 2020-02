Acontece Ella passa a ter opção de sócio operador para expandir sua atuação

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Plataforma de beleza e bem-estar do Rio Grande do Sul, que já atua em sete cidades, quer dar a oportunidade para outros empreendedores investirem na operação

Dentro do contexto da transformação digital, os aplicativos de smartphones são criados para suprir necessidades do dia a dia e facilitar a vida. E um dos mercados que tem se beneficiado da digitalização dos serviços é o de estética. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o mercado de estética cresceu 567% no Brasil, passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais, nos últimos seis anos. Pensando em aproximar os profissionais de beleza do consumidor, a empreendedora Helena Crizel criou o aplicativo Ella em 2019 e opera em Porto Alegre e outras seis cidades do Rio Grande do Sul: Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Tramandaí, Torres e Capão da Canoa.

A empresa cresceu de forma acelerada no último ano e busca ampliar a sua operação. Para atingir esse objetivo, a aposta tem sido em um modelo de negócio promissor: a partir de 2020, quem tiver interesse pode abrir uma operação do aplicativo como sócio operador. O investimento total é de R$ 15 mil, para cidades pequenas com até 100 mil habitantes, ou de R$ 45 mil para cidades em torno de 400 mil habitantes. “Nosso modelo é bem flexível e nosso objetivo é dar todo o suporte para que nossos parceiros atinjam o equilíbrio financeiro em 6 meses, explica Helena.

A ideia é de que o sócio operador seja responsável por toda a praça escolhida. “O mercado de estética é um dos que mais crescem no País. Essa é uma oportunidade para que outros empreendedores invistam em um segmento com poucos concorrentes e boas possibilidades de crescimento futuro”, complementa Helena. Ao levar o app para a sua região, o sócio precisa manter os padrões do Ella. A ideia é que a marca crie identificação nas regiões onde atua e construa vínculos com a comunidade. “Por meio desse modelo é possível movimentar a economia de uma cidade toda, proporcionando uma série de vantagens para os consumidores e os profissionais da beleza.

‘Uber’ da beleza

O aplicativo segue a tendência da ‘uberização’, permitindo que o consumidor solicite profissionais qualificados para os serviços desejados. O funcionamento é simples: o cliente escolhe o serviço dentro da plataforma e agenda data, horário e local. A solicitação deve ser feita, no mínimo, com três horas de antecedência. Um QR Code será usado para ativar a solicitação e efetuar o pagamento através do cartão de crédito.

A plataforma direciona o profissional mais próximo para atender o cliente. Os serviços oferecidos não contemplam corte de cabelo, aplicação de produtos químicos e unhas de porcelana. Os serviços mais solicitados são manicure (28%), depilação (14%), maquiagem (11%) e cabelo (9%). “O objetivo é chegar em pessoas muito atarefadas, que não conseguem horários que se adaptam a uma rotina. Queremos atender também pessoas com problemas de locomoção e idosos, que dependem de outros para irem até um salão”, ressalta Helena.

Vale ressaltar que os profissionais parceiros passam por uma checagem de documentos pessoais, além de uma verificação da qualidade do trabalho. Precisam ainda respeitar o protocolo de higienização montado pelo aplicativo. O Ella tem cerca de 2 mil especialistas entre cadastradas e capacitadas para diversos serviços na área da beleza.

