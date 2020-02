Acontece Startup de open education oferece 5 mil vagas gratuitas para cursos na área de TI para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Ao fomentar a qualificação de mão de obra, startup busca ajudar empresas a preencherem vagas. São 25 mil vagas, no total, em outros pólos tecnologicos do país Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nos últimos anos, Porto Alegre tornou-se protagonista no setor de tecnologia. Um dos maiores responsáveis por isso é o Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS, o TECNOPUC, que conta com o Startup Garagem, que visa transformar boas ideias em negócios de sucesso. Mas, assim como acontece em outras cidades do Brasil, a cidade sofre com o preenchimento de vagas em TI pela falta de mão de obra qualificada.

Com a proposta de formar e identificar novos talentos na área de programação, além de aprimorar os conhecimentos dos que já atuam nela, a Digital Innovation One – maior ecossistema open education do Brasil para desenvolvedores de software -, abre para profissionais e estudantes de Porto Alegre 5 mil vagas gratuitas em diversos cursos na área de tecnologia.

A iniciativa da Digital Innovation One faz parte de uma campanha que tem como objetivo estimular a qualificação de mão de obra nos cinco principais polos tecnológicos do Brasil. “São 25 mil vagas abertas no total, contemplando cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, Campinas, Recife, além de Porto Alegre”, explica Iglá Generoso, CEO da startup. Segundo ele, “há uma demanda crescente de oportunidades na área de desenvolvimento de software tanto para trabalho local quanto para trabalho remoto, e a Digital Innovation One vem para contribuir com a carreira profissional dos talentos da região e acelerar as conquistas dessas oportunidades, além de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico.”

Os cursos oferecidos pela Digital Innovation One são voltados sobretudo para o desenvolvimento de softwares, e os interessados terão a oportunidade de aprender Javascript, HTML, Reactjs, Banco de dados, Python, git, Blockchain e Inteligência Artificial.

Cada módulo tem carga horária de 40 horas e, quando concluídos, geram certificados aos alunos. Um bootcamp em Angular, plataforma e framework para construção criada pelos desenvolvedores do Google, também será oferecido em breve. Disponibilizados online,os cursos gratuitos não são destinados apenas a estudantes, mas também a profissionais que desejem mudar seu campo de atuação ou dar uma guinada na carreira.

A Digital Innovation One também conecta, por meio de inteligência artificial, os alunos com melhor desempenho nos estudos a oportunidades de trabalho em empresas parceiras que atuam no segmento. Além disso, um monitoramento constante de vagas abertas em TI é feito, de modo a informar o estudante a respeito de quais cursos ele deve realizar para qualificar-se a tais oportunidades de emprego.

Os resultados alcançados indicam sucesso: uma em cada cinco pessoas que estudam pela plataforma e são indicadas para entrevistas, é contratada. Isso ajudou a Digital Innovation One a chamar atenção de financiadores estrangeiros e também de empresas localizadas em outros países com a intenção de preencher vagas em TI independente da nacionalidade do profissional.

Interessados em aproveitar as bolsas e conquistar oportunidades de emprego em empresas no setor de tecnologia da informação devem acessar o site http://digitalinnovation.one e realizar um cadastro.

