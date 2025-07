Economia Tárcisio de Freitas diz que vai articular com governadores dos Estados Unidos para pressionar Trump contra tarifas de 50%

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Em reunião com empresários nesta terça-feira, 15, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que vai buscar o apoio de governadores e senadores dos Estados Unidos para reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente Donald Trump. O encontro contou com a presença do encarregado de negócios da embaixada americana no Brasil, Gabriel Escobar.

Três pessoas presentes na reunião relataram que Tarcísio pretende pressionar suas contrapartes – governantes de Estados como Flórida e Nova York – para mostrar que a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pode elevar os preços para os consumidores americanos. A expectativa do governador paulista é que chefes de Estado e congressistas pressionem o governo Trump a recuar.

Segundo um secretário de Tarcísio ouvido reservadamente, canais de diálogo com Estados americanos existem há muito tempo e o objetivo agora é usá-los para buscar ajuda para reverter as tarifas. Ele relatou que governos estaduais brasileiros mantêm uma relação “paradiplomática” com os entes subnacionais dos Estados Unidos, disse que a relação diplomática cabe aos governos nacionais e minimizou a crítica de aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Tarcísio estaria usurpando uma competência federal.

Na reunião, o governador paulista não fez críticas ao governo Lula e falou na importância da cooperação e diálogo neste momento, um ajuste de rota de Tarcísio – inicialmente, ele responsabilizou a gestão petista pela tarifa. Também foi discutido no encontro a possibilidade de os próprios empresários mostrarem aos seus parceiros americanos os impactos negativos da taxação.

Um empresário que participou da reunião e preferiu não se identificar descreveu a fala do governador como “genérica” e afirmou que os demais presentes defenderam uma saída diplomática para reduzir a tarifa. Para ele, o encontro, na verdade, teve como principal objetivo ajudar Tarcísio a desfazer a imagem de quem politizou o debate.

A mesma pessoa relatou que Tarcísio entregou a Gabriel Escobar uma apresentação com dados sobre o impacto financeiro do tarifaço para o Estado de São Paulo e pediu que ele levasse essa preocupação ao governo americano. Escobar ouviu representantes de diversos setores e fez uma fala breve, na qual defendeu que o Brasil precisa melhorar as condições para investimento e abrir mercados para os Estados Unidos.

Entre os presentes estavam o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Café Solúvel, Fábio Sato, o diretor administrativo da Indusparquet, José Antônio Baggio, além de representantes da Embraer.

A reunião no Palácio dos Bandeirantes ocorreu de forma simultânea ao encontro promovido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com representantes da indústria brasileira em Brasília. Presidente do comitê criado para liderar as negociações, Alckmin disse que o governo fez contato com industriais americanos para mostrar que a elevação da tarifa tornará os produtos americanos mais caros.

(Com O Estado de S.Paulo)

