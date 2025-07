Esporte Vasco é punido pela Fifa e não pode contratar novos jogadores

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Newell's Old Boys cobra o Vasco da Gama por pagamento de Juan Sforza. Foto: Leandro Amorim/Vasco Newell's Old Boys cobra o Vasco da Gama por pagamento de Juan Sforza. (Fotos: Leandro Amorim/Vasco) Foto: Leandro Amorim/Vasco

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Vasco da Gama enfrenta mais um obstáculo em sua temporada: a Fifa impôs um transfer ban temporário ao clube, impedindo novas contratações até que uma pendência financeira seja solucionada. A sanção ocorre em razão de uma cobrança do Newell’s Old Boys, da Argentina, relacionada à negociação do volante Juan Sforza. O clube argentino ingressou com ação em abril deste ano exigindo o pagamento de uma dívida de 2,6 milhões de dólares — o equivalente a cerca de R$ 15 milhões na cotação atual.

Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (15), o Vasco informou que já está adotando medidas legais para tentar reverter a penalidade imposta pelo órgão máximo do futebol. A diretoria carioca esclarece que o valor da dívida está dentro do processo de recuperação judicial aprovado pela Justiça brasileira, o que suspende legalmente o pagamento por ora.

O clube também citou precedentes recentes do Comitê Disciplinar da Fifa, que reconhecem a relevância da legislação local em disputas semelhantes, reforçando a tese de que sanções esportivas não devem se sobrepor às normas judiciais em vigor nos países envolvidos. A equipe jurídica vascaína aposta nesse entendimento como base para uma possível reversão da punição.

Esse não é o primeiro episódio de cobrança internacional que o Vasco enfrenta. Em caso anterior, envolvendo o Nantes, da França, por uma pendência na aquisição do atacante Adson, o clube teve êxito ao argumentar com base no mesmo princípio legal — o de proteção jurídica durante a recuperação judicial — e conseguiu anular a sanção.

A diretoria reafirma o compromisso com uma gestão responsável e transparente, especialmente neste período de reestruturação financeira. O foco, segundo o comunicado, segue sendo garantir que o transfer ban não atrapalhe os planos esportivos do clube para a temporada.

A expectativa agora se volta para os próximos desdobramentos jurídicos, que serão decisivos para definir os rumos do mercado vascaíno. Enquanto isso, a torcida acompanha com atenção os bastidores do caso — em meio a um ano que já começou cercado de desafios dentro e fora das quatro linhas.

2025-07-15