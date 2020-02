Acontece Outback conquista 1º lugar no ranking Exame/IBRC de Atendimento ao Cliente na categoria Alimentação

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O Outback Steakhouse, rede de restaurantes de temática australiana, ficou em 1º lugar no ranking EXAME/IBRC de Atendimento ao Cliente na categoria “Alimentação”. A empresa foi um dos destaques da 10ª edição do estudo que analisou 166 empresas de 15 setores da economia. Além do reconhecimento, a marca também alcançou o posto de 17ª colocada no ranking geral da pesquisa, que é idealizada todos os anos pelo Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).

“Continuamos investindo e apostando em novas estratégias para manter a qualidade do atendimento aos nossos clientes que estão cada vez mais exigentes”, destaca Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands no Brasil, grupo detentor da marca Outback Steakhouse. “Nosso objetivo principal é sempre manter uma alta régua de avaliação para que nós e o mercado tenhamos sempre o desafio de encontrar soluções melhores e mais impactantes para que os consumidores sejam sempre os mais beneficiados”, finaliza o executivo.

Para a consolidação dos dados, os pesquisadores do IBRC ouviram 6.148 pessoas de 149 municípios de todas as regiões do Brasil. Esses consumidores foram questionados sobre a percepção deles em relação ao atendimento ao cliente por parte das empresas. O levantamento coletou mais de 46 mil citações só no último ano.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário