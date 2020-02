Acontece TIM tem novo diretor comercial na regional Sul

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

A TIM fez mudanças em sua área de vendas e anuncia Christian Krieger como novo diretor comercial da regional Sul. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A TIM fez mudanças em sua área de vendas e anuncia Christian Krieger como novo diretor comercial da regional Sul. O executivo será responsável por garantir o desenvolvimento e a gestão comercial da operadora com foco no consumidor pessoa física e no segmento de pequenas e médias empresas em nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Natural de Porto Alegre, Christian Krieger tem 52 anos, é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) e possui MBA em Marketing. Ele acumula experiência de mais de 20 anos no mercado de Telecomunicações. O executivo – que já havia sido diretor do RS quando ingressou na operadora em 2011 – também já passou pela diretoria Comercial na regional Sudeste e foi responsável pelo Trade Marketing nacional dos mercados pessoa física e jurídica.

Krieger se reportará à Silmara Máximo, que assumiu recentemente o cargo de Diretora de Sales Consumer & SMB da TIM Brasil. A executiva está de volta à operadora – onde trabalhou por 15 anos, entre 1999 e 2014 – e está à frente de uma equipe de aproximadamente 2.900 colaboradores, além de toda a força de vendas da companhia

