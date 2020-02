Acontece TI sem fronteiras: a importância do inglês na área de tecnologia

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/novohamburgo ou presencialmente na escola, localizada na rua Bento Gonçalves, 1537 - Centro. Mais informações pelo telefone (51) 3553-7350. Foto: Divulgação Senac Foto: Divulgação Senac

Segundo pesquisa divulgada pela Catho, no Brasil, o domínio da língua inglesa pode significar um aumento de até 61% no salário. Quando a área é a de Tecnologia da Informação (TI) fica cada vez mais importante o conhecimento do inglês no mercado de trabalho. A exigência vem passando de inglês intermediário para inglês avançado, ou até mesmo fluente.

Pessoas que dominam o idioma estadunidense saem na frente da concorrência neste segmento, já que muitas vezes os serviços são prestados para companhias no exterior. Segundo a docente dos cursos de inglês do Senac Novo Hamburgo, Mariana Cassel, “aqueles que não tem conhecimento na língua acabam por ter maiores dificuldades na hora de se colocar no mercado de trabalho, especialmente em possíveis entrevistas de emprego feitas em inglês, o que é comum em empresas de TI”. A falta do inglês pode privar pessoas com alto potencial de oportunidades incríveis.

“Fluentes em inglês terão muito mais facilidade de utilizar, ou de aprender a utilizar, softwares para criação de sites, aplicativos, entre outros”, defende a docente. Comandos como “if”, “include”, “define” podem ser rapidamente interpretados por “english speakers”. São frequentes também nessa área as conference calls, reuniões em que colegas e clientes de lugares distantes participam por telefone, e muitas dessas, certamente serão feitas em inglês.

O Senac Novo Hamburgo tendo o conhecimento de todo esse cenário, oferece diversos cursos de inglês para quem não quer ficar para trás. Turmas para todas as idades, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos e seniores, além de diversos níveis, como básico, pré-intermediário, intermediário e avançado. Além disso, o Senac Novo Hamburgo oferece também turmas focadas na conversação, no inglês para viagens e na modalidade VIP, onde o aluno vai trabalhar com horários totalmente flexíveis em aulas exclusivas. E o melhor: com novas turmas iniciando em fevereiro e março.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/novohamburgo ou presencialmente na escola, localizada na rua Bento Gonçalves, 1537 – Centro. Mais informações pelo telefone (51) 3553-7350.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário