Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Inspirada na energia pulsante das artes urbanas, nova fragrância traz a explosão de frescor da menta contrastado com madeiras e especiarias Foto: Marilene Boff da Silva Foto: Marilene Boff da Silva

Nove grafiteiros brasileiros, um lançamento simultâneo, 16 obras espalhadas pelo Brasil – este é o cenário que marca a chegada de Quasar Graffiti. A nova fragrância do Boticário traz o contraste e a energia pulsante das manifestações urbanas em um exclusivo Acorde Stencil, que combina notas amadeiradas, especiarias e a explosão do frescor da menta. A fragrância é fresca e versátil, ideal para ser usada no dia-a-dia, em qualquer ocasião.

Para traduzir em cores e traços toda essa potência de acordes do lançamento, o Boticário convocou nove grafiteiros, talentos exponentes do movimento, de diferentes regiões do Brasil. O desafio: sob o tema “Coragem”, os artistas emprestaram sua arte, usando elementos locais, em obras gigantes que fazem referência ao frasco da fragrância e ficarão expostas por três semanas em lojas da marca.

Em Porto Alegre, o artista é Kelvin Koubik. A obra pode ser vista pelo público na loja da marca no Shopping Iguatemi. “Na obra retratei um pássaro que é sinônimo de liberdade, ao lado de cactos, que têm espinhos e que podem machucar. Quis passar essa mensagem em que, ao mesmo tempo é delicado, também é um obstáculo”, ressalta Kelvin.

As outras cidades que contam com obras de artistas são: São Paulo, com obra de Tito Ferrara; Rio de Janeiro, com Rafa Mon; Salvador, com Eder Muniz; Recife, com Teo Armando; Curitiba, com Rimon Guimarães; Brasília, com Camila Siren; Fortaleza, com Almeida Luz; e Belo Horizonte com obra de Thiago Alvim.

Campanha

Criada pela Almap, a campanha para TV que lança Quasar Graffiti estreou no intervalo do Fantástico. Protagonizada por grafiteiros reais, a campanha segue o conceito “Expresse sua coragem” e volta-se ao universo da arte urbana, cujas intervenções exigem coragem de quem as produz, ao mesmo tempo que são elas próprias responsáveis por formar e construir artistas e criadores. O filme da campanha ainda mostra como a expressão por meio do grafite está e esteve presente nos anseios e momentos de coragem de diferentes episódios e contextos marcantes da história. E afirma: “Deixe a coragem criar você”. A produção é da Stink. O lançamento, com fórmula vegana, já está nas lojas, e-commerce e revendedoras.

Quasar Graffiti Desodorante Colônia, 100 ml

Preço: R$ 109,90

Família Olfativa – Fougére Cítrico

Saída: Bergamota, Abacaxi e Menta

Corpo: Cravo, Cardamomo, Gerânio, Muguet, Cachaça Cravinho, Acorde Stencil

Fundo: Sândalo, Âmbar, Musk, Vanilla, Patchouli

Quasar Grafitti Shower Gel, Cabelo e Corpo, 200g

Preço: R$ 27,90

Boti Recicla

Por meio de seu programa de logística reversa – o maior do país em pontos de coleta – O Boticário recolhe e destina para reciclagem as embalagens pós-consumo. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para receber e direcionar esse resíduo para cooperativas homologadas.

