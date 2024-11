Rio Grande do Sul Fuga de presídio gaúcho: um dos três detentos é morto durante cerco policial

Além do detento morto (E), outro foi recapturado (C) e o terceiro continua foragido (D).

Um dos três apenados que fugiram do Presídio Regional de Passo Fundo (Região Norte do Estado) no dia 2 de novembro morreu durante confronto com agentes da Polícia Civil e Brigada Militar na tarde dessa quarta-feira (13). De acordo com a corporação, ele havia sido descoberto em uma casa no bairro São Cristóvão e acabou baleado durante o cerco policial, ao tentar deixar o local pelo telhado.

O foragido teve o óbito constatado durante o trajeto até o Hospital São Vicente de Paulo. Trata-se de Felipe Canto da Silva, 31 anos e com condenações por assalto a banco, dentre outros crimes. Com ele havia um revólver com munição deflagrada.

Pela manhã, o também fugitivo Cassiano Monteiro, 32 anos, havia sido recapturado no bairro Petrópolis, também em Passo Fundo, e precisou de uma cadeira-de-rodas para ser retornar à prisão, devido a fraturas que sofreu nos pés ao pular o muro da casa prisional. Sua ficha criminal inclui antecedentes por roubo, furto, tráfico e lesão corporal.

O terceiro homem ainda não foi encontrado, quase duas semanas após a fuga. Identificado como Antonio Augusto Zilles, 20 anos, ele acumula sentenças por homicídio doloso, ameaça, tráfico, estelionato, receptação e fraude.

As buscas realizadas até agora contam com a participação de integrantes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Presta apoio a Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) da BM.

Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser encaminhada por meio do telefone 190 (BM) ou 197 (Polícia Civil), ambos com garantia de sigilo ao denunciante. Outra opção é o whatsapp (54) 98412-9128.

Fuga é investigada

Os detentos conseguiram acessar o telhado o presídio por volta das 9h do dia 2, um sábado, quando os guardas penais realizavam procedimento de triagem de visitantes. Em seguida, o trio chegou ao muro nos fundos do imóvel, de onde pularam para a rua.

A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias da fuga, registrada por câmera de monitoramento instalada na parte externa da penitenciária. Uma das questões investigadas é se o trio contou com algum tipo de colaboração – suspeita-se que um quarto indivíduo aguardava os fugitivos do lado de fora.

(Marcello Campos)

