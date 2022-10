Mundo “Fugi do cativeiro”, diz brasileira sumida há seis meses nos Estados Unidos

18 de outubro de 2022

"Gente, eu quero a ajuda de vocês. Eu estou tentando falar e vocês não estão acreditando", disse Letícia. (Foto: Reprodução)

“Gente, eu quero a ajuda de vocês. Eu estou tentando falar e vocês não estão acreditando. Por favor, a Desirrê está em perigo. Eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirrê ainda está lá. Eu vou tentar salvar ela”. A fala desconexa é de Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, desaparecida há seis meses nos EUA, que postou um vídeo nesta terça-feira (18), em que aparece com olheiras profundas e descabelada.

A história está longe de acabar. Letícia, que em sua fala confusa cita até a modelo Yasmin Brunet, está sendo procurada há meses assim como Desirrê Freitas, de 26 anos. As duas, segundo parentes, estão desaparecidas e as buscas já mobilizam as redes sociais e autoridades brasileiras.

Após deixarem de fazer contato com as famílias, as jovens, que estariam morando nos EUA, tiveram suas fotos publicadas em um site de prostituição, atividade que é ilegal no país norte-americano. O pai de Letícia, Cleider Alvarenga, registrou queixa de desaparecimento da filha na delegacia de Perdões, em Minas Gerais, onde reside a família.

O caso já chegou ao Ministério das Relações Exteriores, que informou, por nota, que acompanha a situação por meio do Consulado-Geral do Brasil em Houston. O órgão acrescentou que está em “contato estreito com as autoridades policiais norte-americanas responsáveis pela investigação”.

Para as famílias, Letícia e Desirrê estão nas mãos de uma seita ou de uma rede de prostituição. As duas estariam trabalhando para a empresária e coach Katiuscia Torres, conhecida como Kat Torres ou Kat Luz, que não foi localizada para comentar as denúncias. Cleider responsabiliza a empresária pelo sumiço da filha e publicou, em redes sociais, um apelo para que Letícia, desaparecida desde abril, quando esteve no Brasil para buscar documentos, fosse localizada.

Há alguns dias, ele chegou a divulgar uma denúncia anônima de que a filha estaria atuando como acompanhante de luxo nos EUA, vítima de um esquema de tráfico humano, e pediu a interferência do FBI. A jovem, por sua vez, apareceu, logo em seguida, numa live em que fez acusações de abuso contra o próprio pai. Cleider acredita que ela não estava em seu estado normal.

Tanto Letícia, que chegou a atuar como babá, quanto Desirrê teriam ido trabalhar, segundo Cleider, para Kat Torres, no Texas. Ele diz que a filha começou a atuar como assessora da coach espiritual que, de acordo com ele, se apresenta como guru, oferecendo curas e milagres. Desde que a filha se aproximou de Kat, os contatos com a família foram ficando cada vez mais escassos até serem completamente interrompidos. A empresária é autora do livro de autoajuda “A voz”.

Em 2013, ela ficou conhecida após dizer que estava namorando o ator Leonardo DiCaprio, com quem apareceu em uma foto, desencadeando a disseminação de uma série de memes com seu rosto. Kat só apareceu para falar sobre as denúncias das famílias na mesma live, em que Letícia surgiu para provar que estava viva, e não em um cativeiro. Além disso, em uma outra postagem, a jovem defendeu Kat Torres e ironizou as acusações contra ela, dizendo que, como a página da mentora havia sido derrubada, que ela própria passaria a oferecer serviços de bruxaria para quem quisesse “amor, viagens e uma vida perfeita”.

Amigos e familiares de Desirrê criaram a página “searchingdesirre” em busca de informações. Na segunda (17), Luan Freitas, que se identificou como primo da jovem, fez um apelo afirmando que a família estava desesperada porque ela não era vista desde o dia 19 de setembro: “pedimos às autoridades e a qualquer pessoa que possa nos ajudar com informações relevantes da Desirrê. Sobre os vídeos dela, não é a Desirrê que conhecíamos. Quem conhece ela sabe que não estava falando por livre e espontânea vontade. Ela é uma pessoa extrovertida e muito carismática que não precisaria usar daquela linguagem agressiva”, diz ele. No mesmo post, ele divulga os contatos do Departamento de Polícia de Austin, nos EUA.

Amiga de Desirrê, Patrícia Bertoldo, que conviveu durante anos com a jovem no Canadá, onde ela morou, diz que criou, junto com outros colegas, a página searchingdesirre porque está convencida de que algo aconteceu com ela. Há um mês, Desirrê bloqueou todos os amigos no celular e apagou as páginas que mantinha em redes sociais. Ela deixou o Canadá para morar na Alemanha como ex-marido e, depois de ter conhecido Kat Torres, teria sido convencida a largar o companheiro a se mudar para os EUA.

Procurada, a empresária, que arregimentava milhares de seguidores na internet, apagou suas páginas e não foi localizada para falar sobre os supostos desaparecimentos.

Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o consulado está “à disposição para prestar a assistência cabível às nacionais brasileiras e a seus familiares, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”. Porém, também destacou que, em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos envolvidos.

