Geral Fugitivo americano que sequestrou e torturou mulher usa aplicativos de paquera para buscar vítimas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Benjamin Obadiah Foster, de 36 anos, pode ter mudado sua aparência, raspando e tingindo o cabelo. (Foto: Reprodução)

Um homem que sequestrou e torturou uma mulher por dias antes de fugir para uma área florestal do sudoeste do Oregon (EUA) tem usado aplicativos de paquera para evitar a captura pela polícia ou potencialmente encontrar mais vítimas, alertaram autoridades.

Benjamin Obadiah Foster, de 36 anos, pode ter mudado sua aparência, raspando e tingindo o cabelo e passou a usar aplicativos a fim de atrair mulheres para ajudá-lo a escapar ou se tornar sua próxima vítima, disse o Departamento de Polícia de Grants Pass no último fim de semana durantes as buscas.

A caçada a Benjamin começou no último dia 24 depois que a polícia descobriu uma mulher, cujo nome não foi revelado, amarrada e severamente espancada na sua casa, no que o chefe de polícia descreveu como “um ato perverso”. A mulher está hospitalizada em estado crítico, de acordo com boletim médico divulgado pela polícia no último domingo (29).

Cerca de dois anos atrás, Benjamin foi libertado da prisão em Nevada (EUA), onde foi acusado de manter outra mulher em cativeiro por semanas e condenado por acusações menores, informou a agência Associated Press. O chefe de polícia de Grants Pass, Warren Hensman, disse à AP que era “extremamente preocupante” Benjaminnão estar atrás das grades.

“Estamos usando toda a tecnologia disponível para a aplicação da lei para localizar este homem”, disse Hensman no último dia 26.

O fugitivo pode estar armado com uma pistola, diz a polícia.

Na quinta-feira da semana passada, a polícia cumpriu um mandado de busca em uma propriedade em Wolf Creek (Oregon), onde eles acham que Foster se escondeu, cerca de 28km de onde a polícia encontrou a mulher que havia sido agredida. As autoridades descobriram o Nissan Sentra 2008 dele e prenderam Tina Marie Jones, de 68 anos, acusada de dificultar a investigação.

De acordo com a investigação, acredita-se que a idosa tenha dado carona para Benjamin durante a fuga. É possível que eles tenham se conhecido por meio de um aplicativo de paquera.

Benjamin enfrenta várias acusações no Oregon, incluindo tentativa de homicídio, sequestro e agressão, de acordo com registros do tribunal.

Em Nevada, ele foi acusado em 2019 de agressão doméstica por estrangulamento, violência doméstica, coação com ameaça ou força e sequestro, além de duas acusações de agressão com arma mortal, informou o “Las Vegas Sun”. As informações são do jornal Extra.

