Política “Fui um moleque”, diz o deputado Arthur do Val do áudio sobre ucranianas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Deputado estadual lamenta exposição do áudio, nega que foi à Ucrânia para fazer turismo sexual e diz: "Misturei as coisas". (Foto: Alesp/Reprodução)

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como Mamãe Falei, disse que agiu como “um moleque” ao gravar um áudio em que afirma que as “ucranianas são fáceis porque são pobres”. O parlamentar considerou as suas falas como “escrotas e machistas”, mas reclamou de estar sendo acusado de ter ido à Ucrânia em meio à guerra para fazer turismo sexual.

“Tive a experiência mais transformadora que já vivi. Vi exemplos de civilidade, coisas incríveis que me transformaram, e isso está sendo colocado como se eu tivesse ido arriscar minha vida para fazer turismo sexual. E por que isso está acontecendo? Pelos áudios. São escrotos? São. São machistas? São. Aquilo é um moleque. Eu estou sendo moleque. Essa não é a postura que você espera de mim, que as pessoas esperam de mim. Aquele é o meu lado moleque”, declarou Arthur do Val, em vídeo publicado nas redes sociais.

O deputado explicou que enviou o áudio a um grupo de amigos depois de ter sido questionado por um dos integrantes se as mulheres da Ucrânia eram bonitas. Apesar de reconhecer o erro, Do Val se mostrou incomodado com a repercussão do fato e disse apenas que não queria que a mensagem dele tivesse vazado.

“Ali, eu tomei a liberdade de ser um moleque. Mandei áudios contando vantagem. Mandei um áudio superlativo, usei expressões, exagerei. Como muitos homens fazem, em um grupo de amigos depois do futebol. Os áudios vazaram, infelizmente. A gente não tem direito nem à privacidade. Fico triste por vocês terem visto isso. É claro que eu não queria que ninguém tivesse visto”, comentou.

“Fico triste de saber que essa missão que a gente fez, na verdade, vai ser usada contra mim por causa de uma molecagem. A gente sabe que há tantos anos as pessoas estão rifando minha cadeira [na Assembleia Legislativa], minha candidatura, e por causa disso, talvez, eu tenha jogado tudo por água abaixo. É triste porque, realmente, nesse momento, eu misturei as coisas”, acrescentou.

Até então pré-candidato ao Governo de São Paulo pelo Podemos, o parlamentar disse que ainda não definiu seu futuro político. “Se vou continuar pré-candidato? Não sei. Não quero atrapalhar a terceira via, não quero atrapalhar meu partido, não quero atrapalhar ninguém. Se isso for o melhor, tudo bem. Eu retiro. Só quero que as pessoas me julguem pelo que eu fiz, e não pelo que eu não fiz.”

Repercussões

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), disse no sábado (5), por meio de nota, serem “inaceitáveis e que serão tratadas com rigor e seriedade pelas esferas de investigação do parlamento” as declarações depreciativas feitas pelo deputado. A presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), disse que as declarações são “gravíssimas e inaceitáveis”.

O ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato à Presidência, repudiou as afirmações do deputado e disse que não dividirá palanque com ele. A namorada de Do Val, Giulia Blagitz, anunciou nas redes sociais que eles “seguiriam caminhos distintos”, e a ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil Fabiana Tronenko pediu que ele tenha o mandato cassado.

