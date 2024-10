Brasil Técnica de laboratório que liberou órgãos infectados com HIV para transplante se entregou à polícia no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Jacqueline Iris Bacellar de Assis era considerada foragida; sócio e técnico do PCS Lab Saleme foram presos na segunda-feira Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A funcionária do laboratório PCS Lab Saleme responsável por assinar os exames de HIV errados que culminaram na infecção pelo vírus a pacientes transplantados no Rio de Janeiro se entregou à Polícia Civil do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (15).

Jacqueline Iris Bacellar de Assis era considerada foragida. Nos laudos, Jacqueline consta como biomédica, mas o número de registro utilizado pertence a outra pessoa. Na segunda-feira (14), o sócio principal do laboratório, Walter Vieira, e o técnico responsável pela análise do material, Ivanilson Fernandes, foram presos.

Seis pessoas foram infectadas com o vírus HIV após receberem órgãos transplantados, devido a exames com resultados falsos-negativos para HIV emitidos pelo laboratório PCS Lab Saleme.

Em nota, o laboratório afirmou que Jacqueline havia assinado diversos exames nos últimos meses e que, no momento de sua contratação, apresentou um diploma de formação em biomedicina.

O laboratório também divulgou uma suposta troca de mensagens com a funcionária no momento da contratação. O advogado de Jacqueline, José Félix, afirmou que ela desconhece a conversa apresentada pela empresa à imprensa.

Relembre o caso

Seis pacientes contraíram o vírus HIV após passarem por transplantes de órgãos no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, dois doadores teriam feito exame de sangue no laboratório PCS Lab, localizado Baixada Fluminense, e os resultados deram falso negativo. Com isso, os receptores foram infectados.

Segundo apurou a CNN, os infectados já estão cientes e os órgãos de outros 288 doadores estão passando por nova testagem no estado. Em nota, a empresa afirma que dará “suporte médico e psicológico” aos pacientes infectados e seus familiares e que está à disposição das autoridades para a investigação sobre o caso. O laboratório afirmou que o caso é “um episódio sem precedentes na história da empresa, que atua no mercado desde 1969”.

O laboratório foi contratado pela Secretaria de Estado de Saúde para testar os doadores de órgãos. O contrato, firmado pela Fundação Saúde do RJ em dezembro de 2023, tinha duração de 12 meses e um valor total de cerca de R$ 11 milhões.

A pasta informou que uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e assegurou que o laboratório contratado para realizar o exame nos doadores teve o contrato suspenso. Novos exames serão realizados pelo Hemorio.

