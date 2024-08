Mundo Funcionários da ONU podem estar envolvidos nos ataques de 7 de outubro a Israel

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

A informação foi repassada pelas Nações Unidas. (Foto: Reprodução)

Nove integrantes da equipe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA) podem estar envolvidos no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, disse a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (5).

“Para nove pessoas, as evidências foram suficientes para concluir que elas podem ter se envolvido nos ataques de 7 de outubro”, afirmou o porta-voz adjunto Farhan Haq, que disse ainda que esses funcionários terão seus cargos rescindidos.

Haq informou que a investigação sobre o suposto envolvimento de 19 funcionários da UNRWA nos ataques foi concluída.

“O Escritório para Assuntos Internos da ONU fez constatações em relação a cada um dos 19 funcionários da UNRWA que foram acusados de estarem envolvidos nos ataques,” disse ele.

“Em um caso, o escritório não obteve provas que apoiassem as alegações de envolvimento do funcionário, enquanto em outros nove casos, as provas obtidas foram insuficientes para apoiar o envolvimento do integrante da equipe”, salientou.

Haq afirmou que todos os nove indivíduos que a investigação concluiu que podem ter envolvimento eram homens. Ele não deu detalhes do que eles podem ter feito, mas disse: “Para nós, qualquer participação nos ataques é uma tremenda traição do tipo de trabalho que devemos estar fazendo em nome do povo palestino.”

As Nações Unidas iniciaram a investigação depois que Israel acusou 12 funcionários da UNRWA de terem participado nos ataques liderados pelo Hamas em7 de outubro. Os ataques desencadearam a guerra em Gaza.

https://www.osul.com.br/funcionarios-da-onu-podem-estar-envolvidos-nos-ataques-de-7-de-outubro-a-israel/

2024-08-05