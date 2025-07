Acontece Fundação Escola Superior do Ministério Público nomeia novo diretor-executivo

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Daniel Quintana Sperb assume o cargo nesta sexta-feira. Foto: Divulgação Daniel Quintana Sperb assume o cargo nesta sexta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) vai nomear, nesta sexta-feira (31), Daniel Quintana Sperb para o cargo de diretor-executivo. Oficializada pelo Conselho de Administração na última semana, a decisão visa a modernização do ensino jurídico brasileiro.

“O Daniel chega para impulsionar a nossa transformação digital, integrando a tradição do nosso ensino jurídico com a acelerada modernização tecnológica da contemporaneidade. Com isso, queremos posicionar a FMP como uma referência nacional em educação jurídica”, ressalta o presidente Luciano de Faria Brasil.

Daniel Sperb traz mais de duas décadas de experiência como executivo e empreendedor, com atuação destacada nos mercados de educação e tecnologia. Seu portfólio inclui projetos transformadores para organizações de grande porte como Audi, Volvo, Kepler Weber, Unimed, Sicredi, além dos grupos educacionais Ânima e Cruzeiro do Sul, PUC Paraná e Rede Sinodal.

Doutor em Engenharia de Produção pela UFRGS, o novo diretor-executivo da FMP é graduado em Design Industrial com mestrado em Engenharia de Produção pela UFSM e especialização em Inovação na Educação pela Ulbra. Em sua primeira declaração ao assumir o cargo, Sperb delineou o eixo central de sua gestão:

“Uma instituição jurídica de excelência vive da solidez de suas tradições, mas se perpetua pela coragem de inovar. Meu maior desafio será equacionar essa herança acadêmica com a transformação digital que o mundo exige. Essa dualidade não é paradoxo, mas nosso maior diferencial competitivo”, ressaltou.

Sobre a FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público é uma Instituição dedicada ao ensino do Direito, que nasceu da vontade de promover o encontro de múltiplos caminhos e, assim, criar oportunidades únicas de aprendizado e convívio.

Criada em 1983 por promotores e procuradores de Justiça do Rio Grande do Sul, a FMP consolidou, ao longo dos anos, um dos maiores networks jurídicos do Brasil, estimulando proximidade e convivência que aceleram aprendizados e impulsionam vidas.

Com um ensino de referência, em que a tradição apura a busca de respostas para os desafios contemporâneos de um país mais justo, a Instituição vem conquistando reconhecimentos relevantes como o Selo OAB Recomenda, a Nota Máxima no MEC e a chancela de Instituição Socialmente Responsável, entre outras recomendações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fundacao-escola-superior-do-ministerio-publico-nomeia-novo-diretor-executivo/

Fundação Escola Superior do Ministério Público nomeia novo diretor-executivo

2025-07-31