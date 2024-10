Rio Grande do Sul Fundação Estadual de Proteção Ambiental emite licença para construção de uma ponte sobre o Rio das Antas, na Serra Gaúcha

9 de outubro de 2024

A estrutura fica na divisa entre os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu, na terça-feira (08), a Licença Única que viabiliza o início das obras para a construção da ponte sobre o Rio das Antas, que tem como empreendedor a prefeitura de Nova Roma do Sul.

A ponte, localizada na divisa entre os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, na Serra Gaúcha, terá 170,46m de comprimento e largura total de 10,95m, contando com duas pistas de rolamento.

A chefe da Divisão de Infraestrutura e Saneamento Ambiental da Fepam, Mônica Barbosa, disse que a obra vai proporcionar uma importante alternativa de ligação entre os municípios da região, onde atualmente a travessia é feita por meio de uma balsa.

A solicitação da licença foi realizada pelo empreendedor em 26 de junho. O local foi vistoriado pela Fepam em 3 de julho. Na sequência, em 3 de setembro, foi enviado um ofício à prefeitura do município solicitando alguns ajustes. A prefeitura retornou com as demandas solicitadas em 26 de setembro e a Fepam realizou nova análise até a liberação da licença, em 8 de outubro. Todo o processo ocorreu em menos de quatro meses.

“A Fepam está empenhada em atender às demandas dos projetos garantindo a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, e visando à redução dos prazos de análise, sem comprometer o resultado”, afirmou o diretor técnico da Fepam, Gabriel Ritter.

O documento contendo as condições, restrições, orientações sobre a preservação e conservação ambiental do local e sobre a intervenção em vegetação nativa e manejo florestal está disponível no site da Fepam e no Sistema SOL (solicitação número 138367).

2024-10-09

2024-10-09