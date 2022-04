Porto Alegre Fundação Tênis seleciona mais 25 adolescentes para o Jovem Aprendiz em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

A Fundação Tênis é uma ONG que realiza um programa social e educativo por meio do esporte Foto: Divulgação A Fundação Tênis é uma ONG que realiza um programa social e educativo por meio do esporte. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Núcleo de Aprendizagem Profissional da Fundação Tênis iniciou uma nova turma para o projeto Jovem Aprendiz em Porto Alegre. Mais 25 adolescentes serão capacitados para a área de TI (tecnologia da informação), podendo escolher entre os cursos de Desenvolvimento Ágil de Software ou Ciências de Dados.

Os jovens foram selecionados através de um hackathon no Instituto Caldeira, onde propuseram soluções para problemas de suas comunidades. Para contratar um Jovem Aprendiz, o contato é (51) 99965-0077 ou jovemaprendiz@fundacaotenis.org.br.

A Fundação Tênis, inaugurada em maio de 2001, é uma ONG (organização não-governamental) que realiza um programa social e educativo por meio do esporte. O trabalho, direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, é pautado nos valores educacionais do olimpismo. Para participar do projeto, é necessário que os jovens estejam matriculados e frequentem a rede pública de ensino.

São atendidos 1.400 alunos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no site fundacaotenis.org.br ou no Instagram.

