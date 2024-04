Notas Brasil Fundo Clima vai financiar projetos com juros de 1% a 8% ao ano

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o BNDES assinaram o contrato para execução de R$ 10,4 bilhões pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima). Trata-se do maior volume de recursos da história do fundo, criado em 2009, e que desde então possui uma carteira de contratos em vigor que soma R$ 2,5 bilhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/fundo-clima-vai-financiar-projetos-com-juros-de-1-a-8-ao-ano/

Fundo Clima vai financiar projetos com juros de 1% a 8% ao ano

2024-04-02