Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

O Estado terá mais R$ 4,6 milhões para o combate ao coronavírus, destinados para proteção e auxílio à população idosa. Isso foi possível por meio de uma articulação entre a SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), o Cedecon (Conselho Estadual de Defesa do Consumidor) e o CEI (Conselho Estadual da Pessoa Idosa).

O Cedecon aprovou a destinação integral de R$ 3,1 milhões, e o CEI, de R$ 1,5 milhão. O montante do Fundo do Idoso será encaminhado para prefeituras, por meio de redirecionamento de edital. O CEI aprovou, também, que os futuros recursos do fundo sejam destinados ao mesmo propósito, ou seja, políticas de atendimento aos idosos no combate ao coronavírus. A verba destinada pelos conselheiros do Cedecon deverá ser executada pela SJCDH.

Como a entrega do Imposto de Renda foi prorrogada para 30 de junho, qualquer pessoa física ou empresa pode fazer na sua declaração doações ao fundo. Nesse caso, com o objetivo de auxiliar especificamente a população idosa, mais vulnerável à expansão da Covid-19. Grandes empresas, como o banco Itaú – que já encaminhou R$ 800 mil para o fundo –, também são convidadas a participar.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini, anunciou que a pasta fará uma nova campanha de sensibilização para doação por meio do Imposto de Renda. “É um momento de união e esforço coletivo para vencermos a pandemia e dar atendimento a quem mais precisa. O gesto solidário e responsável do Cedecon, do CEI e do Itaú são importantes nessa hora que toda a sociedade precisa”, afirma.

Os encontros que decidiram as destinações ocorreram de forma virtual, instrumento utilizado como alternativa durante a pandemia.

