Mundo Funeral da rainha Elizabeth II pode ter custado mais de 8 milhões de libras aos cofres públicos

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gastos superam outros funerais de Estado como o de Winston Churchill, em 1965, e o da rainha-mãe, em 2002. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O funeral da rainha Elizabeth II pode ter custado aos cofres públicos britânicos mais de oito milhões de libras (R$ 47 milhões), segundo estimativas baseadas em outros funeirais públicos do passado.

Apesar da dificuldade em realizar um cálculo aproximado, visto que o governo britânico afirmou que só fornecerá detalhes sobre os custos “no devido tempo”, o funeral da monarca provavelmente foi o maior evento público do tipo já realizado no Reino Unido.

De acordo com o Quartz, não há precedentes recentes para o custo de um funeral de Estado no Reino Unido. Os últimos funerais do tipo foram o do primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965, e o da rainha-mãe Elizabeth, em 2002. Segundo um relatório da Câmara dos Comuns do Reino Unido, os rituais do funeral da rainha-mãe custaram 825 mil libras (cerca de R$ 4 milhões), além de 4,3 milhões de libras (R$ 26 milhões) para custear a segurança do evento.

Para o funeral da princesa Diana, em 1997, o governo britânico gastou entre 3 e 5 milhões de libras (entre R$ 18 milhões e R$ 30 milhões). Já para a cerimônia do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, no ano passado, os gastos foram menores porque as restrições impostas pela pandemia limitaram os rituais.

Na lista de comparações entram também os casamentos do príncipe William com a princesa de Gales, Kate Middleton, em 2011, e do príncipe Harry com a duquesa de Sussex, Meghan Markle, em 2018. Os custos das cerimônias foram de 7,2 milhões e 3,8 milhões de libras, respectivamente.

Já o esquema total de segurança para o casamento do príncipe William e Kate Middleton custou 6,3 milhões de libras aos cofres públicos, outro valor que deve ser superado pelo funeral da rainha.

Em 1953, a cerimônia de coroação de Elizabeth II como rainha do Reino Unido representou uma despesa de 1,57 milhão de libras, o que equivaleria a dezenas de milhões agora. Já para a própria coroação, que ainda não tem data oficial, o rei Charles III afirmou em declaração recente que deseja que os custos sejam baixos, numa tentativa de conferir mais transparência às finanças da família real britânica, cuja fortuna é estimada em cerca de US$ 28 bilhões.

O Reino Unido declarou o dia do funeral como feriado nacional, o que para os analistas também é um tipo diferente de custo, pois se trata de um dia de atividade econômica perdido. Um feriado bancário semelhante foi realizado durante o Jubileu de Platina da Rainha, em junho. O “dia perdido” causou um declínio na produção econômica estimado em 2,4 bilhões de libras (aproximadamente R$ 14 bilhões). No entanto, durante o Jubileu a perda foi compensada pelo público que gastou cerca de 6 bilhões de libras (R$ 32 bilhões) no Reino Unido durante os festejos.

A generosa despedida da rainha contrasta com a alta inflação e a crise de custo de vida do Reino Unido, que preocupa muitos britânicos. Há ainda uma falta de transparência sobre os valores efetivamente gastos com a cerimônia e em torno das finanças da família real. Tudo isso tem gerado críticas por parte de 20% da população do Reino Unido, que é contrária à manutenção de tradições tão caras mantidas pela família real.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo