Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

O furacão Hanna, o primeiro da temporada 2020 no Atlântico, enfraqueceu-se e tornou-se uma tempestade tropical no sul do Texas, informou neste domingo (26) o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). “Embora o Hanna seja agora uma tempestade tropical, fortes chuvas, ventos, tempestades e tornados isolados continuam sendo uma ameaça”, alertou o NHC.

O Texas já enfrenta um duro quadro, em meio ao aumento de infecções por Covid-19. As autoridades estaduais anunciaram o uso obrigatório de máscara para conter a disseminação do coronavírus.

No Pacífico, o furacão Douglas se aproxima do Havaí, e a tempestade tropical Gonzalo, no Atlântico, encontrava-se perto das ilhas de Barlovento. Douglas, que chegou a ser um poderoso furacão de categoria 4, enfraqueceu-se até virar uma tormenta de categoria 2, com ventos de cerca de 170 km/h.

O NHC disse que o Douglas vai continuar perdendo força, à medida que se aproxima do Havaí, “passando perigosamente perto das ilhas, ou sobre elas, na última hora da noite até domingo à noite”, o que provocará fortes ventos e ondas altas.

Os alertas foram acionados nos condados do Havaí e de Mauí, assim como em Oahu. Já Gonzalo atingia com fortes chuvas as Ilhas de Barlovento. A previsão é que perca força e se dissipe até a noite deste domingo.

