Prefeitura já aplicou 294 multas de trânsito no entorno do Sambódromo. Foto: Riotur/Divulgação Prefeitura já aplicou 294 multas de trânsito no entorno do Sambódromo. (Foto: Riotur/Divulgação) Foto: Riotur/Divulgação

As ações de fiscalização e ordenamento feitas pela Secretaria de Ordem Pública e pela Guarda Municipal do Rio no entorno do Sambódromo e na Estrada Intendente Magalhães resultaram em uma prisão, no quarto dia de desfiles do carnaval fora de época, chamado carnabril pela população. Em quatro dias de fiscalização e patrulhamento, foram feitas quatro prisões e duas conduções de cidadãos para delegacia, após flagrantes de furto, roubo e desacato.

Segundo a prefeitura, foram aplicadas 294 multas após flagrantes de infrações de trânsito, e 31 veículos foram rebocados. Desde o início dos desfiles do Sambódromo, na última quarta-feira (20) até sábado (23), foram aplicadas 1.547 multas de trânsito.

A Guarda Municipal distribuiu 179 pulseirinhas de identificação para crianças. Desde o primeiro dia de desfiles, a GM identificou 568 crianças no entorno do Sambódromo. A ação faz parte de campanha de conscientização contra a exploração infantil, realizada em parceira com a Secretaria de Assistência Social e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também foram registradas 311 ações de apoio ou atendimento a turistas, totalizando 423 atendimentos nos quatro dias de folia.

Lixo

Na noite de sábado, segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana removeu 45,6 toneladas de resíduos do Sambódromo.

Durante o dia, no período de 7h às 20h, os garis deixaram limpa a avenida, retirando 11,7 toneladas de lixo. Após a passagem das escolas, foram removidas 33,8 toneladas de resíduos.

Os desfiles dos quatro dias somaram 164,3 toneladas de resíduos retirados somente no interior da Passarela do Samba.

