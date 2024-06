Brasil Futebol Amador Feminino No Brasil: O Caminho Para O Reconhecimento

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futebol feminino no Brasil ganhou muita popularidade nas últimas décadas superando muitos obstáculos no caminho para sua formação oficial. Hoje, as meninas têm a oportunidade de estudar em academias e atuar em nível profissional, mas há meio século a oportunidade de jogar futebol legalmente continuava inacessível ao belo sexo.

A proibição que vigorava no país deu origem a toda uma cultura de times e ligas amadoras que funcionavam ilegalmente. A história do futebol feminino no Brasil é o melhor exemplo de como a perseverança e a determinação podem superar quaisquer barreiras.

Barreiras Históricas E Sua Superação

Apesar de, inicialmente, não ter existido proibição de equipes de futebol feminino no país, esta divisão não se desenvolveu tão ativamente como os clubes masculinos. Se a primeira seleção masculina foi formada em 1895 e o primeiro campeonato realizado em 1902, no futebol feminino tudo foi muito mais complicado. As primeiras equipes foram formadas na década de 1910, e o primeiro torneio foi realizado em 1919. Somente na década de 1920 é que várias ligas, semelhantes aos torneios masculinos, foram organizadas, sendo realizadas em:

• Rio de Janeiro;

• São Paulo;

• Rio Grande do Norte.

Vale ressaltar que, inicialmente, foi mais difícil para as equipes femininas atrair investimentos ou chamar a atenção de investidores devido à sociedade não considerar o futebol feminino como um verdadeiro esporte, desse modo, as primeiras equipes e ligas foram construídas, unicamente, com base no entusiasmo das participantes e organizadores.

Mesmo nos jornais locais era difícil encontrar notas sobre os jogos realizados ou seus resultados, enquanto muito e regularmente se escreviam sobre as competições masculinas. Hoje, a situação mudou drasticamente.



O desenvolvimento gradual do futebol feminino no país continuou até a década de 1940. As primeiras ligas semiprofissionais foram sendo formadas nessa altura e a seleção dos times se tornou mais rigorosa.

O nível profissional das atletas femininas também continua aumentando mas, ao mesmo tempo, a sociedade patriarcal está se tornando cada vez menos tolerante com o esporte feminino no Brasil, levando a debates especiais no Conselho Nacional do Esportes. Como resultado, o conselho decide que as mulheres só podem praticar esportes que sejam adequados à sua natureza. Esta lista não incluía a maioria das disciplinas de equipe, como o futebol e a proibição estrita perdurou até 1979, altura em que foi suspensa.

Sucessos E Desafios Modernos Das Equipes Femininas

Há 30 anos a formação do futebol feminino no Brasil ocorria em um formato semilegal. A nível oficial, havia proibição de treinar ou jogar mas, ao mesmo tempo, os maiores clubes, que já tinham uma longa história de existência na altura em que a proibição entrou em vigor, mantinham sua estrutura. As meninas continuaram a treinar e a realizar reuniões no subsolo. Depois que, em 1979, a proibição foi suspensa essas equipes se tornaram as primeiras a formar ligas legais.

Foram elas que participaram ativamente da discussão sobre a regulamentação do esporte feminino no país, realizada em 1983. A partir de então, as seleções femininas passaram a receber torneios estaduais próprios e financiamento do Conselho Nacional do Esporte. As primeiras equipes profissionais foram a Radar e a Saad.

Personalidades Icônicas E Sua Contribuição Para O Desenvolvimento Do Futebol Feminino

Pela primeira vez, a seleção feminina do país participou de competições internacionais em 1991. A partir deste momento começa a sua marcha triunfal, trazendo regularmente prémios de prestígio para o país. Já em 1991, a equipe conseguiu vencer a Copa América repetindo, posteriormente, mais 8 vezes o feito.

O sucesso da equipe se deve, em grande parte, a suas famosas artistas. A artilheira mais forte continua sendo Marta, que conseguiu marcar 115 gols em torneios internacionais, mas outras, também conhecidas representantes do futebol feminino são Letícia, Lorena, Duda, Debinha e Geishe.

Perspectivas E Futuro Do Futebol Amador Feminino

Graças ao levantamento da proibição e à popularização do futebol amador feminino, a disciplina está se tornando cada vez mais popular por entre as raparigas. A seleção e os clubes estaduais atraem investidores, o que permite uma formação mais eficaz e a formação de equipes profissionais. Hoje, o maior desenvolvimento é garantido pela melhoria das infraestruturas, bem como pela criação de entidades reguladoras, que asseguram a realização regular de torneios de futebol feminino.

