Esporte Futebol brasileiro: o executivo gaúcho Rodrigo Caetano aceita o desafio de restruturar a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Novo coordenador geral já trabalhou com Inter e Grêmio. (Foto: Lesley Ribeiro/CBF)

Após duas semanas de tratativas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o gaúcho Rodrigo Caetano, 54 anos, como coordenador executivo das Seleções Brasileiras de futebol masculino. O cargo abrange planejamento de calendários e outras atribuições relacionadas à equipe principal, Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

Ele trabalhará junto com o técnico Dorival Júnior na disputa da Copa América e nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em discurso ao tomar posse, agradeceu ao presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, pela oportunidade. E classificou a missão como o maior desafio de sua carreira:

“Nem poderia ser diferente pelo tamanho da instituição e da responsabilidade. Me sinto muito honrado pela escolha, ser chamado para a Seleção é uma convocação, é assim que eu me sinto. Agradeço muito também ao Dorival, com quem já tive a oportunidade de trabalhar em dois grandes clubes e agora retomaremos a parceria.

Ednaldo Rodrigues, por sua vez, garantiu: “Rodrigo terá autonomia total para fazer todas as modificações necessárias para a Seleção Brasileira continuar sendo vencedora, forte e identificada com os torcedores. Ele foi um exemplar atleta e que tem sido um exemplar dirigente ao longo de 20 anos e tem a confiança irrestrita da CBF, para fazer uma reestruturação geral de todas as Seleções Masculinas da CBF.

Rodrigo Caetano também disse que já iniciou o novo trabalho: “Já começamos o nosso trabalho, porque ele é de muito planejamento e estruturação, para poder entregar aos atletas da Seleção a melhor estrutura de pessoas. Esse é o nosso objetivo para que eles tenham a certeza do tamanho da responsabilidade e do orgulho que eu sinto hoje”.

Trajetória

Natural de Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte gaúcho), Rodrigo Caetano completa 54 anos neste domingo (18). Profissional reconhecido no mercado, ele acumula trabalhos de sucesso por grandes clubes do futebol brasileiro, incluindo 0 Atlético-MG, sua última equipe. Com o Galo desde 2021, fez parte da conquista do tricampeonato mineiro, Supercopa do Brasil (2022), Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (ambos em 2021).

Sua trajetória como executivo começou em 2003 no clube RS Futebol (atual Pedra Branca, de Alvorada) como superintendente de futebol, onde trabalhou até 2004. Em 2005, foi contratado pelo Grêmio para auxiliar na transição dos atletas das categorias de base ao profissional, entre eles Anderson, Lucas Leiva e Douglas Costa, jogadores com passagem pela Seleção Brasileira e que se tornaram peças importantes do Tricolor.

Em seu período gremista (2005-2008), Rodrigo ajudou na rápida ascensão do Grêmio, desde o título da Série B de 2005 até o vice-campeonato da Libertadores em 2007.

Em seguida, assumiu como diretor executivo do Vasco entre 2009 e 2011. Exerceu papel importante na temporada do Cruzmaltino, que venceu a Série B de 2009, a Copa do Brasil de 2011. Ele também faz parte de grandes campanhas, como o quarto lugar na Série A de 2010, no vice-campeonato brasileiro de 2011 e da revelação de atletas, como o zagueiro Dedé, o meio-campista Rômulo e o meia-atacante Philippe Coutinho.

Em 2012, chegou ao Fluminense, onde participou das conquistas dos campeonatos Estadual e Brasileiro logo em seu primeiro ano. Ainda trabalhou no Tricolor Carioca na temporada seguinte, mas retornou ao Vasco em 2014 e reconduziu a equipe à elite do futebol com a terceira colocação na Série B.

O Flamengo contratou Rodrigo em 2015 para liderar a reconstrução do clube. Ficou no Rubro-Negro carioca até 2018 e teve como destaque a temporada de 2017, na qual alcançou as finais das Copas do Brasil e Sul-Americana. Naquele mesmo ano, tornou-se o diretor executivo do Inter, onde permaneceu até 2020. Durante o tempo em que trabalhou no Colorado, chegou perto dos títulos da Copa do Brasil de 2019 e do Campeonato Brasileiro de 2020.

