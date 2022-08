Futebol Futebol: veja quais são grupos mais fáceis e os mais difíceis da Champions League

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

A Uefa sorteou, na quinta-feira (25), em Istambul, os grupos da Liga dos Campeões 2022/23. (Foto: Reprodução)

Mesmo com a eliminação precoce nas quartas de final da última edição da Champions League, o Bayern de Munique é o clube que lidera o ranking da Uefa. A organização determina a ordem por coeficientes, que levam em conta os desempenhos nos campeonatos nacionais e continentais nas últimas 5 temporadas. O Real Madrid, atual campeão da Champions, está em quarto lugar.

O jornal O Globo fez um levantamento do somatório dos coeficientes dos clubes dos grupos para determinar quais seriam os mais fáceis e os mais difíceis. Veja abaixo o ranking:

– Grupo C: Bayern, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Pilsen – 350.000 pontos;

– Grupo G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhagen – 343.500 pontos;

– Grupo A: Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers – 332.750 pontos;

– Grupo F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic – 321.000 pontos;

– Grupo H: PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa – 287.000 pontos;

– Grupo E: Milan, Chelsea, Salzburg e Dínamo de Zagreb – 282.500 pontos;

– Grupo B: Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Brugge – 278.000 pontos;

– Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha – 243.500 pontos.

Sorteio

A Uefa sorteou, na quinta-feira (25), em Istambul, os grupos da Liga dos Campeões 2022/23, e o destino que mais chamou atenção foi do Barcelona: caiu no grupo da morte com Bayern de Munique, assim como na temporada anterior, e Inter de Milão. Maior vencedor do torneio e atual campeão, o Real Madrid enfrenta o RB Leipzig. Outro confronto de peso será entre PSG e Juventus.

A fase de grupos está programada para iniciar no dia 6 de setembro. A data é mais cedo que o normal, já que neste ano o torneio será cortado pela Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. Assim, o calendário da competição de clubes será interrompido.

A competição só será retomada para o mata-mata em fevereiro de 2023. A grande final está programada para o dia 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. O estádio havia sido designado para sediar a final da edição de 2019/20, porém acabou realocado em decorrência da pandemia de Covid-19.

O sorteio não contou com equipes da Rússia. Ainda em 2022, com a invasão à Ucrânia, a Uefa e a Fifa impuseram diversas sanções aos times da Rússia, proibindo-os de participar das competições organizadas pelas entidades. Entre elas, não poder disputar a Liga dos Campeões.

Grupos

– Grupo A: Ajax (HOL); Liverpool (ING); Napoli (ITA); Rangers (SCO).

– Grupo B: Porto (POR); Atlético de Madrid (ESP); Bayer Leverkusen (ALE); Brugge (BEL).

– Grupo C: Bayern (ALE); Barcelona (ESP); Inter de Milão (ITA); Viktoria Pilsen (CZE).

– Grupo D: Eintracht Frankfurt (ALE); Tottenham (ING); Sporting Lisboa (POR); Olympique de Marselha (FRA).

– Grupo E: Milan (ITA); Chelsea (ING); Salzburg (AUT); Dínamo de Zagreb (CRO).

– Grupo F: Real Madrid (ESP); Leipzig (ALE); Shakhtar Donetsk (UCR); Celtic (SCO).

– Grupo G: Manchester City (ING); Sevilla (ESP); Borussia Dortmund (ALE); Copenhague (DIN).

– Grupo H: PSG (FRA); Juventus (ITA); Benfica (POR); Maccabi Haifa (ISR).

Datas dos jogos

– Rodada 1: dias 6 e 7 de setembro;

– Rodada 2: dias 13 e 14 de setembro;

– Rodada 3: dias 4 e 5 de outubro;

– Rodada 4: dias 11 e 12 de outubro;

– Rodada 5: dias 25 e 26 de outubro;

– Rodada 6: dias 1 e 2 de novembro.

A Uefa já definiu que os confrontos das oitavas de final serão sorteados no dia 7 de novembro, antes do início da Copa do Mundo.

Datas do mata-mata

– Oitavas de final: 14, 15, 21 e 22 de fevereiro (ida) e 7, 8, 14 e 15 de março (volta);

– Quartas de final: 11 e 12 de abril (ida) e 18 e 19 de abril (volta);

– Semifinais: 9 e 10 de maio (ida) e 16 e 17 de maio (volta);

– Final: 10 de junho de 2023.

As informações são do jornal O Globo e do site Lance.

