Rio Grande do Sul Futuro hospital de média e alta complexidades em Viamão deve beneficiar outras cidades da Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Projeto prevê construção junto ao principal hospital do município. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho anunciou para os próximos dias a assinatura do contrato de construção de um hospital regional de média e alta complexidades em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre), em terreno cedido pela prefeitura ao lado da principal instituição de saúde da cidade. Encerrados os trâmites burocráticos, a estimativa é de que as obras sejam iniciadas em 2025.

A iniciativa será viabilizada por meio de parceria público-privada (PPP) e projeto estruturado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as futuras instalações devem beneficiar não apenas as cidades da região, mas até mesmo do Litoral Norte.

Um dos representantes do município na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Professor Bonatto (PSDB) é também coidealizador da iniciativa:

“Trata-se de um compromisso que estabelecemos durante a campanha eleitoral de 2022 e que começa a se consolidar. Vamos dedicar todos os esforços ao lado dos Executivos estadual e municipal para avançar nesse grande projeto. Sem dúvida, o novo hospital será um divisor de águas”.

Viamão entrou na rota de instalação do hospital de média e alta complexidades após um estudo de demanda da SES constatar a ocorrência de déficit de vagas para o atendimento com especialistas na cidade e em municípios vizinhos.

A cedência do terreno pela prefeitura ao Estado contribuiu para o avanço do projeto. Além de atender a Região Metropolitana (em especial os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e, é claro, Viamão), a futura instituição regional poderá atender pacientes do Litoral Norte em especialidades hoje ainda não contempladas nessa área do Estado.

Carazinho

O governador Eduardo Leite visitou nesta semana o Hospital de Clínicas de Carazinho (Norte gaúcho), beneficiado por R$ 4,4 milhões em investimentos do programa “Avançar na Saúde”. A verba se destina à aquisição de equipamentos para bloco cirúrgico, diagnósticos e neurocirurgias.

Com R$ 2,5 milhões repassados pelo Tesouro do Estado, foi viabilizado o aparelhamento completo da quinta sala cirúrgica do hospital, além da modernização das outras quatro salas que já se encontravam em funcionamento. Dentre as aquisições estão aparelhos de anestesia com monitor e módulo de gases, camas e macas cirúrgicas, cardioversor e desfibrilador, ar-condicionado central, cadeiras de rodas especiais e aparelho de ultrassom.

Provenientes do programa estadual, R$ 1,847 milhão permitirá a realização de neurocirurgias de alta complexidade para pacientes atendidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com novos equipamentos adquiridos, serão possíveis operações de cérebro e coluna vertebral, com destaque para o microscópio de última geração, dotado de sistema robótico integrado, um dos mais modernos do mercado internacional.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/futuro-hospital-de-media-e-alta-complexidades-em-viamao-deve-beneficiar-outras-cidades-da-regiao-metropolitana/

Futuro hospital de média e alta complexidades em Viamão deve beneficiar outras cidades da Região Metropolitana

2024-03-04