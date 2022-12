Política Futuro Ministro da Casa Civil diz que governo deve ter cerca de 35 ministérios

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Uma das novidades discutidas é a criação de um órgão para cuidar da gestão do governo federal, englobando tarefas como recursos humanos e governo digital. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Uma das novidades discutidas é a criação de um órgão para cuidar da gestão do governo federal, englobando tarefas como recursos humanos e governo digital. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa (PT), disse nesta segunda-feira (12) que a equipe do futuro governo trabalha com uma Esplanada dos Ministérios com cerca de 35 pastas. De acordo com Rui, uma das novidades discutidas é a criação de um órgão para cuidar da gestão do governo federal, englobando tarefas como recursos humanos e governo digital.

Esse ministério seria criado a partir de um desmembramento do atual Ministério da Economia. Dessa forma, disse Rui, o futuro Ministério do Planejamento cuidaria da parte orçamentária, do Plano Plurianual e da construção de projetos estratégicos para o país.

“É uma das discussões. Justamente buscando possibilitar que o país faça planejamento. Porque fica um ministério grande que a máquina termina absorvendo ao cotidiano da máquina, absorvendo as ações de governo, e o governo não se planeja no curto, no médio nem no longo prazo”, afirmou Rui Costa.

Ainda de acordo com o futuro ministro, o desenho da Esplanada dos Ministérios para o terceiro mandato de Lula deve ser anunciado depois da finalização dos trabalhos do gabinete de transição de governo.

