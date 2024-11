Brasil G20 exige mudança de voos no Rio: o Aeroporto Santos Dumont vai permanecer fechado para voos nesta segunda e terça

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fechamento ainda vai interferir no movimento do aeroporto na quarta. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, vai permanecer fechado para voos nesta segunda (18) e terça-feira (19), quando ocorrerá no Museu de Arte Moderna (MAM), a 550 metros dali, a reunião de cúpula do G20, que vai reunir presidentes dos países que têm as maiores economias do mundo.

Serão 55 delegações, de 40 países, e 15 organismos internacionais. Entre os confirmados estão os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping. Por segurança, o aeroporto não terá movimento de voos – as áreas comercial e administrativa e os banheiros ficarão abertos, mas sem partidas e chegadas.

A suspensão temporária dos voos seria necessária diante das restrições de mobilidade nas proximidades do museu, localizado a cerca de 550 metros do aeroporto.

Voos anteriormente marcados para o Santos Dumont serão transferidos para o aeroporto do Galeão. Somente da companhia aérea Latam serão 11 mil passageiros afetados com a mudança.

Além dos dias 18 e 19, o fechamento ainda vai interferir no movimento do aeroporto hoje e na quarta-feira, podendo haver atrasos ou até mesmo cancelamentos.

De acordo com a Inframerica, administradora do terminal da capital federal, nesses dias haviam 40 voos previstos para pousarem e decolarem do Aeroporto de Brasília para o terminal carioca. Os passageiros com viagem marcada nessas datas devem entrar em contato com companhias aéreas.

Medidas

Resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determina que as companhias aéreas devem oferecer reacomodação ou reembolso em caso de atraso por mais de quatro horas do voo ou cancelamento do serviço.

A Gol e a Latam afirmaram, em nota, que clientes que não concordarem com a alteração de destino podem solicitar reembolso integral ou alteração da data da viagem. Os pedidos devem ser feitos por meio dos canais de atendimento das próprias companhias.

A Azul disse, em comunicado, que os clientes afetados “serão avisados previamente da mudança”.

Demanda

O Rio de Janeiro registrou um aumento de 41% nos voos internacionais para o período de 11 a 20 de novembro, na comparação com as mesmas datas do ano passado, segundo informações da Embratur com base em dados da ForwardKeys. Os eventos que envolvem a reunião de cúpula do G20 irão injetar R$ 432,5 milhões na economia do Rio. Os gastos abrangem hospedagem, alimentação e transporte.

Nos aeroportos, são 388 voos internacionais neste período, na comparação com 275 em 2023 nos mesmos dias. Os países que mais apresentaram aumento foram Emirados Árabes (160%), Alemanha (133%) e Estados Unidos (128%).

O número de assentos internacionais também registrou praticamente o mesmo crescimento, com alta de 42,2%, passando de 61.939 para 88.088 assentos internacionais para o Rio entre 11 e 20 de novembro. Os recordistas dos números de assentos são Uruguai (191%), Espanha (145%) e, novamente, Estados Unidos (127%). O encontro, que acontece pela primeira vez no Brasil, reúne as 19 maiores economias do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/g-20-exige-mudanca-de-voos-no-rio-o-aeroporto-santos-dumont-vai-permanecer-fechado-para-voos-nesta-segunda-e-terca/

G20 exige mudança de voos no Rio: o Aeroporto Santos Dumont vai permanecer fechado para voos nesta segunda e terça

2024-11-17