Mundo G20 no Rio: Com o presidente dos Estados Unidos, “foto de família” de líderes mundiais é refeita

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Presidente dos EUA, premiê do Canadá e primeira-ministra da Itália perderam a foto tirada na segunda-feira Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Presidente dos EUA, premiê do Canadá e primeira-ministra da Itália perderam a foto tirada na segunda-feira. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Líderes mundiais refizeram nesta terça-feira (19) a “foto de família” da Cúpula do G20 do Rio de Janeiro. Na primeira foto, tirada na segunda-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, não estavam presentes.

A “2ª chamada” da foto de família do G20 incluiu os faltosos do clique de segunda-feira, mas teve outra ausência. Desta vez tirada dentro do MAM (Museu de Arte Moderna), a “nova foto oficial” traz o americano Joe Biden, o canadense Justin Trudeau e a italiana Giorgia Meloni, retardatários na primeira tentativa. Mas, mais uma vez, não deu para reunir todo mundo.

Não posaram desta vez o argentino Javier Milei, a mexicana Claudia Sheinbaum, o britânico Keir Starmer e o russo Sergey Lavrov. Até a última atualização desta reportagem, não se sabia por que eles não apareceram no palanque — agora interno, de 3 andares, com um painel do Rio ao fundo.

De qualquer modo, o Rio de Janeiro retomou (com essa dobradinha) a tradição da foto da família G20, que tinha sido quebrada nas 2 últimas edições.

Nesta segunda-feira, a maioria dos líderes posou para outra foto nos jardins do Museu de Arte Moderna e, com o Pão de Açúcar ao fundo, para o registro oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha ficado de fora da foto. Ele se atrasou porque estava reunido com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que também não chegou a tempo. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, também se atrasou. Imagens mostram os três chegando ao local da foto pouco depois.

Sob o palanque duplo, um painel dizia: Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo brasileiro referendada por todo o G20 — incluindo a Argentina de Javier Milei, que aderiu de última hora.

A última havia sido tirada em 2021, em Roma, na Itália. Em Bali, em 2022, e em Nova Déli, ano passado, as autoridades julgaram que posar com a Rússia “queimaria o filme” — como se estivessem endossando a invasão à Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, não veio ao G20, mas seu representante, o ministro de Relações Exteriores, Sergey Lavrov, participou da foto.

