Brasil Gabarito oficial das provas do Enem é divulgado

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Uma questão sobre a Copa do Brasil foi anulada Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os gabaritos oficiais das versões impressa e digital do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano foram divulgados nesta quarta-feira (1º).

A questão 157 da prova rosa foi anulada. A pergunta sobre a Copa do Brasil não possuía entre as opções uma resposta correta. O item apareceu na prova azul como questão 138, como 155 na cinza e 178 na amarela.

É possível acessar os gabaritos no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame. O resultado final das provas objetivas e da redação será divulgado apenas em 11 de fevereiro.

O gabarito só permite que o aluno saiba o seu número total de acertos. Isso porque, como a prova é corrigida pela Teoria de Resposta ao Item, a nota final não é calculada apenas com base na porcentagem de respostas corretas.

Esse sistema de correção detecta a coerência no desempenho do estudante. Ele reconhece o “acerto ao acaso”, ou seja, o “chute”, e atribui uma pontuação menor.

Por isso, no Enem, dois candidatos podem acertar exatamente a mesma quantidade de questões, mas tirar notas bem diferentes. Um exemplo: se um aluno acertou as cinco questões mais difíceis, mas errou as mais fáceis, provavelmente “chutou” as alternativas. Seu desempenho é considerado incoerente, e a pontuação para cada acerto é reduzida.

As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro em todo o País.

