Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

A lista de classificados será divulgada até o dia 25 deste mês Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

Os candidatos às vagas de graduação da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) pelo vestibular deste ano já podem acessar os gabaritos do segundo e último dia de provas.

As respostas das questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química estão disponíveis no site vestibular.ufrgs.br/cv2022/gabaritos. A prova de Língua Estrangeira apresenta os resultados nos cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e Francês. Na prova de Geografia, a questão número 60 foi anulada.

Nesta edição do vestibular, são oferecidas 3.980 vagas em 89 opções de curso de graduação. As provas foram realizadas no fim de semana. A lista de classificados será divulgada até o dia 25 deste mês.

