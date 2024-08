Brasil Gabaritos oficiais do “Enem dos concursos” são divulgados

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

As provas, aplicadas no domingo, tiveram 36 versões ao todo Foto: Divulgação As provas, aplicadas no domingo, tiveram 36 versões ao todo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo federal divulgou nesta terça-feira (20) os gabaritos oficiais das provas objetivas do CNU (Concurso Nacional Unificado), o chamado “Enem dos concursos”.

As provas, aplicadas no domingo (18), tiveram 36 versões ao todo. Elas foram distribuídas entre os oito blocos, que correspondem às áreas com vagas em disputa. Em quatro blocos, foram feitas várias versões da prova: as questões para cada área eram as mesmas, mas estavam ordenadas de forma diferente.

Confira os gabaritos abaixo:

Gabarito oficial das provas 1 a 8 – manhã

Download Gabarito oficial das provas 9 a 16 – tarde Download O gabarito oficial é chamado de preliminar porque os candidatos ainda podem entrar com recurso se considerarem que alguma questão teve resposta incorreta. O prazo vai até esta quarta-feira (21). A seleção centraliza em uma única prova os concursos autorizados para contratação de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal. É a primeira vez que isso acontece. Nesta estreia, estão em disputa 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As provas reuniram 970 mil candidatos em todo o País – menos da metade do total de inscritos.

