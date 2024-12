Esporte Gabigol igualou marcas de Zico no Flamengo antes de saída; veja feitos do jogador

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Centroavante permaneceu no clube por cinco anos, acumulou títulos, se tornou ídolo e o sexto maior artilheiro da história do time

O atacante Gabigol confirmou a sua saída do Flamengo. Portanto, o jogador encerra o seu vínculo com o clube no final da temporada atual, mas deixa a equipe como um dos maiores ídolos, inclusive, igualando uma marca de Zico.

A última conquista de Gabriel Barbosa pelo Flamengo foi a Copa do Brasil, com dois gols marcados no jogo de ida contra o Atlético Mineiro. Assim, ele iguala o número de títulos de Zico com a camisa rubro-negra, ambos com 13.

Gabigol iguala feito de Zico

Zico conquistou pelo Flamengo um Mundial e uma Libertadores (1981), três Brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987) e cinco estaduais (1972, 1974, 1978, 1979, 1981 e 1986).

Já Gabigol também acumulou títulos importantes: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.

Desde sua chegada ao Rubro-Negro, em 2019, o único ano em que Gabriel Barbosa ficou sem títulos foi na temporada 2023. Ao lado de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta compartilham as mesmas conquistas pelo clube. Gabigol deixará o Flamengo como o sexto maior artilheiro da história do clube, com 160 gols marcados em 304 jogos. Ainda restam quatro partidas para o jogador tentar aumentar sua marca.

Gabigol pegou muitos de surpresa com anúncio; Gerson reage à notícia

Logo após o apito final da partida de volta da Copa do Brasil, Gabigol anunciou que aquele seria seu último título pelo Flamengo, já que está de saída do clube. “Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo”, declarou o jogador, surpreendendo até mesmo os jornalistas durante a comemoração do título, ainda no gramado.

Gabigol também comentou sobre as dificuldades enfrentadas em 2024, destacando que sempre trabalhou para melhorar, mas aproveitou para alfinetar o ex-treinador Tite. Além disso, agradeceu o carinho da torcida e revelou atritos com a diretoria.

“Não fico no Flamengo. Nesses últimos anos, houve negociações, o presidente e a diretoria apertaram minha mão, do meu pai e da minha mãe, mas depois aconteceram coisas que realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo”, completou o atacante.

Em seguida, Gerson foi questionado sobre a declaração de Gabigol. Surpreso, agradeceu ao companheiro pelos feitos no Flamengo.

“Vocês me pegaram de surpresa agora, eu não sabia. Agradeço por tudo que ele fez. Estou agradecendo nem como amigo, nem como companheiro, mas como torcedor, por tudo que ele fez pelo nosso Flamengo. É um ídolo, sem dúvida alguma. Mais uma vez, nos ajudou numa final, fazendo dois gols no primeiro jogo e se doando ao máximo hoje”, afirmou Gerson.

O meio-campista ainda brincou que, embora nunca vá torcer contra Gabigol, pedirá para ele “dar uma segurada” quando se enfrentarem. O destino mais provável do atacante é o Cruzeiro.

