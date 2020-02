Acontece Gabinete da Primeira-dama realiza ato em apoio à campanha “Não é Não”

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

A campanha foi lançada pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho (MPT) e recebeu todo apoio do município. Na foto, a Primeira-dama, Tainá Vidal. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Em apoio à campanha “Não é não”, que busca o fim do assédio contra mulheres, o gabinete da Primeira-dama do município, Tainá Vidal, e o Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, realizam nesta terça-feira, 18, às 16h30, um Ato de Mobilização no Salão Nobre do Paço dos Açorianos.

A campanha foi lançada pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho (MPT) e recebeu todo apoio do município. “A nossa ação na Prefeitura tem o objetivo de contribuir com o alerta, especialmente nesta época de pré-carnaval, para a importância do respeito com as mulheres e visando ajudar para uma mudança comportamental na sociedade, que seja capaz de diminuir os casos de assédio contra as mulheres”, salienta a primeira-dama.

Durante o evento, serão distribuídas tatuagens temporárias com o slogan da campanha, reforçando a mensagem da mobilização que deverá continuar após o carnaval em outros locais públicos para ampliar o seu alcance.

