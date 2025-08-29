Colunistas Gabriel Souza afirma que definições regionais estão atreladas ao cenário político nacional

Por Flavio Pereira | 29 de agosto de 2025

O vice-governador Gabriel Souza (MDB) recebeu ontem o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva e uma comitiva de políticos e empresários chilenos. (Foto: Divulgação)

O vice-governador Gabriel Souza (MDB) garantiu ontem que “ainda é cedo para a definição de alianças entre partidos, com foco nas eleições de 2026”. Ele conversou com o colunista e confirmou que tem dialogado com líderes de diversos partidos para fortalecer o projeto da sua pré-candidatura ao Piratini. A conversa com o vice-governador aconteceu após ele receber em seu gabinete uma delegação de parlamentares e empresários chilenos, integrantes da UPM (União de Parlamentares da América do Sul e do Mercosul), acompanhados pelo prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva. Gabriel Souza avaliou que “ainda estamos na dependência de definições no plano nacional que certamente afetarão as alianças regionais. Por isso, ainda é muito cedo para que se definam acordos políticos”. Ele acredita ser possível formar um grande arco de apoio político para o seu projeto de governo, e para isso garante que “estamos abertos a dialogar, o que estamos fazendo com diversos partidos”.

“A certeza até aqui que me tranquiliza é o apoio do meu partido e do PSD, do governador Eduardo Leite”, afirma Gabriel Souza.

Projeto do Porto Meridional será apresentado hoje para comitiva chilena

Hoje, a partir das 14 horas, será apresentado para a comitiva de políticos e empresários chilenos, na Câmara de Vereadores de Arroio do Sal, o projeto do Porto Meridional. Após a apresentação, os membros da comitiva conhecerão o local onde será implantado o empreendimento estimado em R$ 6 bilhões.

Comitê de Infraestrutura do LIDE RS debate agenda regulatória

Ao coordenar o segundo encontro do Comitê de Infraestrutura do Grupo de Líderes Empresariais do Estado, o LIDE RS, realizado quarta-feira (27) na sede da Aegea, em Porto Alegre, o presidente da organização, Delton Batista, recebeu convidados – empresários, executivos e líderes de entidades de diversos setores ligados à área – ao lado do anfitrião da Aegea, o vice-presidente Leandro Marin.

O presidente do Comitê de Infraestrutura e sócio do RMM Advogados, Rafael Maffini, propôs a criação de uma agenda regulatória que sirva como referência para a definição de um “estado ideal” de ampliação em infraestrutura.

Na abertura, Batista reafirmou o compromisso do LIDE RS na promoção de conexões para negócios, por meio da integração das agendas e pautas do Estado com todo o país.

“Temos três prioridades na agenda LIDE RS: desenvolvimento econômico e cidades inteligentes, inovação corporativa e infraestrutura, esta última relacionada ao segundo encontro que tivemos. O viés da vertical tem como propósito proporcionar momentos de troca para que, no próximo ano, tenhamos uma carta compromisso proposta pelas lideranças para alinhamento com o poder público”, ressaltou.

Uma baixa no evento de filiações do PSD

O ministro de Minas e energia cancelou sua participação no evento “Futuro está Chamando”, encontro de filiações do PSD neste sábado, em Porto Alegre.

Famurs defende fórmula mais justa para estado distribuir verbas da Saúde

Durante reunião com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, na quarta-feira (27), a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, defendeu que a distribuição dos recursos seja feita de forma per capita, garantindo mais equidade entre os municípios. A Famurs apresentou uma proposta para a aplicação dos recursos que o Estado deverá investir a mais na área da saúde, conforme acordo firmado com o Ministério Público. O compromisso estabelece que o governo estadual aumente gradualmente os investimentos na área até atingir o mínimo constitucional de 12% da receita corrente líquida em 2030. Apenas em 2025, o valor adicional previsto é de R$ 270 milhões.

OAB promove ato contra calote nos precatórios

Sob a liderança do seu presidente Leonardo Lamachia, a OAB gaúcha promove nesta sexta-feira, às 13 horas, no OAB Cubo em Porto Alegre, ato contra a aprovação da PEC 66/2023 eu prevê mudanças nos pagamentos dos precatórios, e podem causar grandes prejuízos aos cidadãos que aguardam seus valores. Seguindo o presidente da OAB, “trata-se do maior calote desde 1988”.

Tarcísio vai se consolidando

Se depender do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é a melhor opção para substituir Jair Bolsonaro em 2026, caso se mantenham suas condenações.

STF decide que tese sobre medicamentos vale para qualquer ação em curso

O Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, nessa quinta-feira (28), para esclarecer que é possível aplicar a qualquer processo atualmente em curso os critérios definidos no último ano pela Corte sobre os casos excepcionais em que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com esta decisão, julgando o Recurso Especial (RE566.471), o STF confirma que os requisitos podem ser aplicados a casos antigos ainda em andamento. O fim do julgamento virtual sobre o tema está previsto para esta sexta-feira (29).

Reina silêncio

– Boate Kiss: Penas entre 11 e 12 anos de prisão – Tragédia aconteceu em 2013 e deixou 242 pessoas mortas.

– Baderna do 8 de Janeiro: pena de 14 anos de prisão e multa de R$ 50 mil. Débora Rodrigues dos Santos que escreveu “perdeu mané” com batom em monumento no STF.

* Instagram: @flaviorrpereira

