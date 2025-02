Política Gabriel Souza assume o governo do Rio Grande do Sul durante viagem de Eduardo Leite à Europa

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gabriel ocupará a função interinamente até o dia 27 deste mês Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG Gabriel ocupará a função interinamente até o dia 27 deste mês. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG) Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-governador Gabriel Souza assumiu o comando do Executivo gaúcho nesta quarta-feira (19) em razão da viagem do governador Eduardo Leite à Suécia e aos Países Baixos. Gabriel ocupará a função interinamente até o dia 27 deste mês.

A missão internacional do governo do Estado à Europa tem como foco a prevenção de desastres naturais e a exploração de novas oportunidades de cooperação.

Entre as agendas previstas do governador em exercício, está a participação na Assembleia de Verão da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), em Xangri-lá, e na Abertura Oficial da Festa da Colheita do Arroz, em Capão do Leão. Ambos os eventos ocorrem nesta quinta-feira (20).

No fim de semana, Gabriel estará em Pelotas, onde participará das atividades da Operação Verão Total.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/gabriel-souza-assume-o-governo-do-rio-grande-do-sul-durante-viagem-de-eduardo-leite-a-europa/

Gabriel Souza assume o governo do Rio Grande do Sul durante viagem de Eduardo Leite à Europa

2025-02-19