Rio Grande do Sul Gaiteiro Alan Moreira deixa o Grupo Som do Sul

Por Lorenzo Rivero | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O gaiteiro deixou o grupo após quatro anos, sendo um dos fundadores Foto: Reprodução O gaiteiro deixou o grupo após quatro anos, sendo um dos fundadores (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após quatro anos, o gaiteiro Alan Moreira, anunciou na quarta-feira (25) que deixou o grupo Som do Sul. Alan era um dos fundadores da banda, após ter saído do grupo Campeirismo, do João Luiz Corrêa.

Alan fundou a sua ex-banda juntamente com Walter Jeger Júnior (Kiko), o baterista Cândido Mendes e o guitarrista Alex Sandro Morais, todos ex-serranos e o gaiteiro Gustavo Mayer e o baixista Everton Rosa formaram a primeira formação do Som do Sul.

Alan ficou conhecido no Rio Grande do Sul por fazer imitações do cantor nativista Baitaca e Mano Lima. Além de participações em rodeios, em grupos como: Serranos e João Luiz Corrêa.

Em nota, o grupo Som do Sul explicou que a saída do músico é por motivos pessoais e que o artista irá se dedicar aos estudos.

“A vida é feita de ciclos etapas e direções. Hoje, comunicamos a despedida do grupo Som Do Sul do nosso amigo irmão Alan Moreira, que acreditou no sonho de formar um grupo novo há quase 4 anos. Por decisão pessoal, se dedicará a faculdade de direito e ao trabalho em outra área, sem deixar de dar os seus gaitaços pelo mundo afora alegrando ao povo como, sempre fez. Obrigado, Alan! Serás eternamente da família Som do Sul! E no próximo sábado, dia 28/01 – 20h, teremos um especial ao vivo, com novidades para o ano de 2023 e apresentação do novo integrante do Som do Sul”, disse a nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/gaiteiro-alan-moreira-deixa-o-grupo-som-do-sul/

Gaiteiro Alan Moreira deixa o Grupo Som do Sul