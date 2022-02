Tecnologia Galaxy S22 Ultra com processador da Samsung sofre com engasgos e falha na tela

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Falha na tela do Galaxy S22 Ultra com Exynos 2200. (Foto: Reprodução/Reddit)

A Samsung apresentou o Galaxy S22 Ultra com especificações de ponta. Assim como nas gerações anteriores, o celular possui variantes com processadores diferentes: Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1. A edição com o chip da Samsung na ficha técnica avançada, no entanto, vem encarando travamentos e problemas na tela.

Os relatos são voltados apenas para o modelo com o processador da Samsung. O modelo vendido em regiões como a Europa é embalado com o Exynos 2200, chip da marca sul-coreana anunciado em janeiro com gráficos da AMD. Mas, ainda que a fabricante ressalte que não há diferenças no desempenho entre as duas variantes, a realidade do dia a dia é diferente.

As queixas foram reveladas no XDA-Developers nesta quinta-feira (24). De acordo com um artigo publicado por Adam Conway, que possui uma unidade do Galaxy S22 Ultra com Exynos 2200 em mãos, o celular possui problemas de performance. Em um vídeo publicado no Twitter, o smartphone trava até para desbloquear a tela e abrir aplicativos do dia a dia, como o Spotify.

Conway também afirma que os engasgos aconteceram até durante a configuração inicial do sucessor do Galaxy S21 Ultra. Ele também demonstrou testes de benchmark que tiveram resultados inferiores ao Snapdragon 8 Gen 1. Além disso, esta não é a única crítica ao telefone: “o S22 Ultra é realmente lento, uau”, disse Nils Ahrensmeier, do site alemão TechnikNews.

