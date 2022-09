Mundo Ganhador de Nobel da Paz é denunciado por abusos sexuais

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-bispo católico de Timor-Leste, Ximenes Belo, teria abusado de menores de idade durante os anos 90. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ganhador do Nobel da Paz, Carlos Felipe Ximenes Belo, foi acusado de ter praticado abusos sexuais com menores de idade durante anos. As alegações foram publicadas no jornal holandês De Groene Amsterdammer, que reuniu testemunhos de mais de 20 pessoas. O ex-bispo da Igreja Católica Romana de Timor-Leste, país do Sudeste Asiático, recebeu o prêmio em 1996.

De acordo com o veículo, vítimas e personalidades com conhecimento dos casos foram ouvidos, incluindo “individualidades, membros do governo, políticos, funcionários de organizações da sociedade civil e elementos da Igreja”. Mais da metade deles disseram conhecer pessoalmente alguém que foi abusado, enquanto outros conhecem alguma das histórias.

Uma das vítimas, identificado pela reportagem com o nome fictício Paulo, contou detalhes da violação sofrida na adolescência. Hoje, com 42 anos, o homem prefere manter o anonimato por segurança pessoal e da família. À época do abuso, ele tinha 15 anos.

O De Groene Amsterdammer alega ter procurado a Igreja Católica com questionamentos sobre as acusações, mas não teve retornos. A matéria também alega ter ligado para Ximenes Belo, que desligou o telefone imediatamente ao saber do que se tratava o contato, segundo o veículo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo