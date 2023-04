Mundo Garoto de 13 anos foge da polícia com carro roubado, bate e deixa uma dúzia de vítimas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Após receber tratamento médico, o motorista será encaminhado para o Centro de Detenção Juvenil do Condado de Yolo Foto: Reprodução Após receber tratamento médico, o motorista será encaminhado para o Centro de Detenção Juvenil do Condado de Yolo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu e aproximadamente 12 pessoas ficaram feridas depois que um adolescente de 13 anos bateu em dois outros veículos enquanto fugia da polícia com um veículo roubado na Califórnia, nos Estados Unidos, disseram autoridades. Um oficial do Departamento de Polícia de Woodland avistou um veículo sendo conduzido de forma irregular na tarde deste sábado (08), de acordo com um comunicado de imprensa.

O policial tentou parar o veículo e uma perseguição começou, disse a polícia de Woodland. O carro então colidiu com outros dois veículos, fazendo com que os dois carros pegassem fogo.

Quatro ambulâncias foram solicitadas ao local. Posteriormente, a polícia determinou que o motorista do veículo envolvido na perseguição era um menino de 13 anos que dirigia um carro roubado.

Homicídio culposo

“O motorista de 13 anos envolvido na colisão foi preso por homicídio culposo com negligência e evasão causando ferimentos. Ambas as acusações são crimes. Após receber tratamento médico, o motorista será encaminhado para o Centro de Detenção Juvenil do Condado de Yolo”, complementou a polícia de Woodland.

A Polícia Rodoviária da Califórnia está investigando a causa do acidente, disse a polícia.

