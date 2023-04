Acontece Garupa apresenta modelo de negócio inédito em Brasília

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

O CEO da empresa Garupa, Marcondes Trindade, foi até Brasília para apresentar o modelo de negócios para o Secretário Gilberto Carvalho da Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho Foto: Divulgação O CEO da empresa Garupa, responsável pelo aplicativo de mobilidade Urbana Garupa, Marcondes Trindade, foi até Brasília para apresentar o modelo de negócios para o Secretário Gilberto Carvalho da Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho Foto: Divulgação

O aplicativo de mobilidade urbana Garupa foi criado com uma proposta diferente dos demais e trabalha com um modelo de negócio inovador dentro do mercado de mobilidade.

Um dos destaques é a funcionalidade das operações, que conta com um empreendedor local responsável em cada cidade, isso quer dizer que em cada município tem um proprietário do Garupa. A iniciativa, totalmente diferente de franquia, humaniza o trabalho, gera renda e contribui para o desenvolvimento dos municípios.

Visando tornar a empresa mais conhecida e expandir os negócios, Marcondes Trindade, CEO do Garupa, levou a proposta até Brasília nesta semana. Em reunião com o Secretário Gilberto Carvalho da SENAES (Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho), Marcondes teve a oportunidade de destacar todos os diferenciais do negócio, visão e missão da empresa.

O CEO afirma que a conversa foi positiva e promissora. “Nosso modelo de negócio chamou a atenção do secretário, pois nos diferenciamos no mercado. Primeiramente por sermos uma empresa 100% brasileira, além da oferta de diferentes modalidades de trabalho e serviços”, destacou.

Durante a apresentação, também enfatizou a importância do aplicativo como uma solução de mobilidade urbana eficiente e acessível para a população. Além disso, afirmou o compromisso da empresa em trabalhar em colaboração com o poder público para contribuir com o desenvolvimento sustentável e econômico das cidades.

Marcondes permanece em Brasília até quinta-feira (20) e, até lá, pretende apresentar o modelo de negócios do Garupa também para os deputados.

