Brasil Gás sai da Petrobras por 36 reais e depois sai da distribuidora a 130 reais; “Não é justo”, diz Lula

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Lula voltou a prometer que o governo irá enviar um projeto para o Congresso, com o intuito de garantir "gás de graça". (Foto: Reprodução de TV)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a reclamar das distribuidoras que, na sua visão, encarecem o preço do botijão de gás no País. Na avaliação de Lula, o gás de cozinha sai a um preço acessível da Petrobras, mas encarece por conta das empresas que fazem a distribuição do produto. Por conta disso, Lula voltou a prometer que o governo irá enviar um projeto para o Congresso, com o intuito de garantir “gás de graça” para 22 milhões de famílias.

“Estamos discutindo um projeto, já está quase pronto, para entregarmos gás de graça pra 22 milhões de famílias neste país. O gás sai da Petrobras por R$ 36 reais e esse mesmo gás sai da distribuidora a R$ 130; isso não é justo”, afirmou o presidente, durante cerimônia no Amapá.

A promessa de fornecer botijões de gás à população mais pobre foi feita pelo governo petista no ano passado. A iniciativa foi apelidada de “Gás para Todos” e visa substituir o atual “Auxílio Gás” — valor pago junto ao Bolsa Família e que atende, hoje, a 5,6 milhões de famílias. Na prática, o custo do botijão será subsidiado pelo governo.

Imposto de renda

Além disso, Lula voltou a dizer que o governo vai cumprir a promessa de isentar do Imposto de Renda (IR) a todos aqueles que ganham até cinco salários mínimos. “Nós vamos fazer o crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Também vamos entrar com o projeto de lei, que tenho certeza que será aprovado, para isentar o IR para quem ganha até cinco salários mínimos”, emendou o presidente.

As afirmações foram feitas durante cerimônia de entrega de 282 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós, em Macapá (AP), onde o presidente cumpre uma série de agendas políticas nesta quinta. O empreendimento, com custo total de R$ 23,3 milhões, é uma parceria com o governo do Estado, fruto da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), firmado em 2007.

Entre os anúncios feitos hoje, está também a doação da Gleba Cumaú (Área J) para regularização fundiária e urbanização, ação que é aguardada pela população há mais de 35 anos. Também houve a assinatura de cinco termos de cessão de direitos e doação das terras da União das glebas Uruguinha, Rio Pedreira, Tucunaré, Aporema e Gleba Matapi, que representam mais segurança jurídica para as pessoas físicas e empreendedores da região. As informações são do portal Valor Econômico.

