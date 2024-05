Saúde “Gaslighting”: o que significa e como saber se você é vítima

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O termo foi criado a partir de um filme sobre manipulação emocional de 1940. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O gaslighting se refere a uma forma de manipulação psicológica na qual um indivíduo tenta fazer outra pessoa duvidar da própria realidade. Assim, visa minar a confiança que o outro possa ter em relação aos seus próprios pensamentos, percepções, memórias e sentimentos, para anulá-la e, desta forma, obter algum tipo de vantagem.

Origem do termo

Bella havia se casado por amor, mas seu marido Paul não era uma boa pessoa e queria fazê-la parecer louca para se apoderar dos bens dela. Somado à insegurança emocional que a mulher trazia por causa de sua história difícil, estava a manipulação diária do marido. Sem que Bella percebesse, ele escondia objetos de casa e depois os colocava de volta no lugar. Ele também acendia e apagava a luz a gás que iluminava a sala, entre outras ações maliciosas para desorientar sua esposa.

Metodicamente, toda vez que Bella dizia que objetos haviam desaparecido e reaparecido de forma incompreensível, ou que a luz da casa acendia e apagava misteriosamente, ele conseguia “provar” que tudo o que ela dizia não era verdade e que era apenas o produto de uma imaginação patológica.

O filme descrito chama-se “Gaslight” e sua primeira versão foi lançada em 1940. Nem todo mundo sabe da existência do filme, mas muitos já ouviram falar (e vivenciaram em primeira mão) o que hoje se chama gaslighting, palavra inspirada nele e que representa um comportamento frequentemente visto nas relações humanas.

Todos necessitamos de um mínimo de confiança para poder viver, por isso é importante confiar, pelo menos, na própria percepção, como ponto de partida para depois agregar outras perspectivas que enriqueçam e melhorem a sua. Quando essa confiança inicial naquilo que se percebe, sente, pensa, lembra é metodicamente desqualificada por pessoas significativas, os danos começam a ocorrer.

Embora existam muitos cenários de gaslighting, esse fenômeno geralmente é discutido em relação a um casal . “Você é louco!”, “Você está sempre exagerando!”, “Eu não fiz (falei) isso”, “Quem enche sua cabeça com essas ideias?”, são frases comuns que, quando tendem sempre a negar o óbvio e desqualificar o outro, se referem a esta forma de manipulação. Tudo é para colocar a vítima do caso em um dilema, atribuindo alguma deficiência, distorção, suscetibilidade ou delírio às suas manifestações.

O conceito se aplica estritamente a situações que se tornam crônicas e metódicas, e têm fundamento na má-fé. Neste tipo de circunstâncias, aqueles são vítimas deste tipo de manipulação devem apelar à sua coragem e não se isolar para fugir dos problemas.

Teia de desonestidade

Com base neste último, o isolamento e a perda de referências familiares e sociais não são elementos menores do fenômeno. Não poder validar percepções ou pensamentos com outras pessoas que estão fora da situação gera grande desamparo, pois a corroboração ou não das coisas é monopolizada por quem não age com honestidade.

Seria uma pena reduzir o território do casal a um território cheio de suspeitas e jogos de poder. Porém, vale entender que para que a confiança ocorra é importante deixar de lado a ideia de sempre vencer discussões e impor ideias e ações.

Portanto, em vez de se desqualificarem, é melhor que os casais sintam alguma curiosidade sobre o que o outro vê e sente, em vez de pretenderem ignorar ou simplesmente se dividirem. Claro, isso é útil quando as coisas têm um grau mínimo de boa fé. E esse é um grande problema: a sempre temida possibilidade de não estar com alguém que joga limpo e cair na teia da desonestidade.

A partir do labirinto de um tema tão complicado como a confiança, é possível “sair por cima”, entendendo que, se alguém sempre se sente inútil, desqualificado, julgado, ridicularizado, diagnosticado, em seu relacionamento, pode ser mais saudável sair dele. A falsa ideia de lealdade faz aceitar a armadilha de um espelho distorcido, que retorna uma imagem degradante, seja de forma grosseira ou sutil.

Certamente haverá espelhos melhores para se olhar, relacionamentos que ajudem a comparar perspectivas e não ficar preso na dúvida do gaslighting. Espelhos mais genuínos, gentis e, acima de tudo, verdadeiros, que podem ajudar a compreender que o amor faz o bem e não o mal. O amor pode machucar e confundir muitas vezes, mas não degradar e anular.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/gaslighting-o-que-significa-e-como-saber-se-voce-e-vitima/

“Gaslighting”: o que significa e como saber se você é vítima

2024-05-05