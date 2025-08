Economia Gasolina passa a ter 30% de etanol no Brasil, sem previsão de queda nos preços

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Mercado estima corte imperceptível para o consumidor. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O teor de etanol na gasolina comum subiu de 27% para 30% no combustível produzido no Brasil desde a sexta-feira (1º), conforme determinação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Existe a expectativa de que o preço do litro caia R$ 0,11 nos postos com a adoção da chamada gasolina E30.

Não há perspectiva de corte nos preços como estimado pelo governo ao anunciar a medida, no fim de junho. Segundo especialistas, o impacto será imperceptível. A Leggio Consultoria, por exemplo, vê expectativa de redução de apenas 0,2% a 0,3% no preço, dependendo do estado. O governo falava em até R$ 0,11 por litro, ou 1,8%, em relação ao valor médio verificado no país na semana passada, de R$ 6,20 por litro.

“Não tem motivo para o produto ficar mais barato”, diz Marcus D’Elia, sócio da Leggio. Ele explica que o etanol anidro, que é misturado à gasolina vendida nos postos, é mais caro e não tem o mesmo benefício tributário do que o etanol hidratado, vendido diretamente ao consumidor.

“O preço do etanol hidratado na bomba é significativamente menor que o preço da gasolina na bomba. Mas essa diferença não ocorre com o anidro, que é de 11% a 14% mais caro que o hidratado”, afirma ele.

De acordo com dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP, o litro do etanol hidratado era vendido nas usinas paulistas por R$ 2,54 por litro na semana passada, enquanto o anidro saía a R$ 2,91 por litro.

Está mais caro do que a gasolina nas refinarias da Petrobras, que custa R$ 2,85 por litro desde o início de junho, quando a companhia promoveu a última mudança de preços.

O aumento da participação de biocombustíveis tem potencial para reduzir importações de diesel e gasolina. No primeiro caso, o impacto é pequeno perto do volume importado, que equivale a cerca de 25% do consumo nacional.

No segundo, o impacto relativo sobre as importações é maior, já que o aumento da mistura é mais relevante.

O país importa cerca de 4% do consumo interno de gasolina, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis)

Próximas semanas

O estoque do combustível anterior, produzido ao longo de julho, com 27% de etanol anidro, ainda será distribuído aos postos nos primeiros dias de agosto. De tal forma, o motorista deverá encontrar a nova mistura nas bombas somente a partir das próximas semanas.

Para elevar o teor de etanol na mistura da gasolina comum, o governo federal também aprovou a nova octanagem, que sobe de 93 para 94 RON. Este é o índice que mede a resistência à detonação da gasolina: quanto maior o resultado, mais eficiente é o combustível.

Já o índice para a gasolina premium — Podium e V-Power Racing, por exemplo — segue em 95 RON, com 25% de etanol anidro.

Os estudos para a aprovação da gasolina E30 foram conduzidos ao longo dos últimos meses por um corpo técnico formado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural (ANP), o Ministério de Minas e Energia (MME) e empresas de pesquisa e tecnologia. As informações são da Folha de S. Paulo e Autoesporte.

