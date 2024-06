Economia Gastos de turistas estrangeiros no Brasil nos cinco primeiros meses de 2024 foi o maior em 10 anos

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

De janeiro a maio foram injetados US$ 3,2 milhões, equivalente a R$ 17 bilhões. (Foto: Freepik)

Nos últimos dez anos, entre janeiro e maio, o País nunca tinha alcançado um volume tão alto na arrecadação de receitas pela movimentação turística de viajantes internacionais. Foram US$ 3,2 milhões, o que representa mais de R$ 17 bilhões injetados na economia nacional nos cinco primeiros meses de 2024.

O valor é quase 18% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o país recebeu US$ 2,7 milhões. Os dados são do levantamento do Banco Central do Brasil (Bacen) e compilados pelo Ministério do Turismo.

Ao comemorar mais um número positivo do turismo, o ministro Celso Sabino, ressaltou que o Brasil voltou a ser um destino cada vez mais atrativo para turistas estrangeiros.

“Com suas belezas naturais e rica cultura, combinadas à estabilidade econômica, política e social, o Brasil tem potencial para se consolidar como um dos principais destinos turísticos globais. Para isso, continuamos investindo em políticas de incentivo, em ações de sustentabilidade e na melhoria contínua dos serviços turísticos”, afirmou o ministro.

Especificamente no mês de maio, segundo o Bacen, a entrada de divisas internacionais no turismo foi de US$ 523 milhões, ou seja, R$ 2,8 bilhões. Todos esses recursos contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico das regiões turísticas. A melhoria da infraestrutura, o aumento do consumo local e o estímulo a pequenas e médias empresas são alguns dos benefícios econômicos diretos.

Mais turistas

O bom momento do Brasil no cenário internacional reflete a maior procura dos viajantes estrangeiros para visitar o País. Até maio de 2024, cerca de 3,3 milhões de viajantes de outros países desembarcaram em solo brasileiro.

O número é 10% a mais que o mesmo período do ano anterior. A expectativa é que o Brasil alcance 10 milhões de turistas estrangeiros até 2027.

Aeroportos

Os aeroportos brasileiros estão mais pontuais do que nunca! Uma pesquisa da empresa de estatística aeroportuária Cirium revelou os aeroportos mais pontuais do mundo em maio de 2024. Dividindo os espaços aeroportuários em quatro categorias: Globais, Grandes, Médios e Pequenos, a pesquisa destacou diversos aeroportos brasileiros, com ênfase para o Aeroporto Internacional de Brasília, Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, cada um em uma categoria de tamanho específica.

Dentre os chamados Globais, que oferecem de 25 a 40 milhões de assentos e atendem pelo menos três regiões do mundo, o único representante brasileiro da categoria, o Aeroporto de Guarulhos-SP (GRU) ficou com a sexta posição, garantindo 84,80% de pontualidade. Já na categoria grandes aeroportos, com 25 a 40 milhões de assentos, mas sem atender a pelo menos três regiões do mundo, o aeroporto de Congonhas (SP) ganhou a segunda posição de mais pontual do mundo com 88,53%. Guarulhos também aparece nesta última categoria, mas em nono lugar.

Dentre os médios, com 15 a 25 milhões de assentos oferecidos, os brasileiros tiveram ainda mais destaque. O Aeroporto Internacional de Brasília (BSB) ficou em primeiro lugar, com 93,40% de pontualidade, seguido por Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, com 92,96%. Viracopos (VCP), em Capinas, ganhou a sexta posição da categoria, com 85,53% de pontualidade.

Já na categoria dos pequenos aeroportos, com 5 a 15 milhões de assentos, cinco terminais brasileiros ficaram entre os 20 mais pontuais, destacando o Galeão (GIG), no Rio de Janeiro na oitava posição com 89,62% de pontualidade, seguido por Salvador (SSA), com 89,56%; Curitiba (CWB), com 89,33%; Fortaleza (FOR), 87,80% e Belo Horizonte (CNF), com 87,51% de pontualidade.

