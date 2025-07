Acontece Gaúcha Galvanotek leva novidades à FIPAN 2025 e reforça compromisso com segurança alimentar

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Empresa gaúcha apresenta novas embalagens no mercado brasileiro durante a maior feira de panificação e confeitaria da América Latina Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Galvanotek, fabricante de embalagens plásticas com sede em Carlos Barbosa (RS), será uma das expositoras da FIPAN 2025, que acontece entre os dias 22 e , no Expo Center Norte, em São Paulo. A participação da empresa será marcada pela apresentação de alguns lançamentos, produtos estes desenvolvidos com foco em segurança alimentar e segurança do consumo.

“A experiência de consumo começa muito antes da refeição. , a confiança no produto é um valor essencial. Por isso, investimos em soluções que antecipam demandas do varejo e do consumidor”, afirma Jeancarlo Piccinini, coordenador de vendas e logística da Galvanotek.

Com mais de três décadas de atuação, a Galvanotek se consolidou como referência nacional no segmento de embalagens plásticas. Além de itens voltados à panificação e confeitaria, a empresa atua com produtos forneáveis — embalagens plásticas projetadas para uso em altas temperaturas — e linhas destinadas ao setor de food service.

Outro eixo da atuação da marca é a sustentabilidade. As embalagens da Galvanotek são 100% recicláveis, e a empresa tem ampliado parcerias com iniciativas de logística reversa.

A FIPAN, considerada a maior feira da América Latina nos setores de panificação, confeitaria e food service, reunirá fornecedores, distribuidores e fabricantes de todo o país. A expectativa é que o evento receba milhares de visitantes ao longo dos quatro dias.

Serviço:

FIPAN 2025

Data: 22 a de 2025

Local: Expo Center Norte — Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme — São Paulo (SP)

Participação da Galvanotek: Rua 8 e 9 com M e N, no pavilhão vermelho e verde.

Mais informações: www.galvanotek.com.br | www.fipan.com.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/gaucha-galvanotek-leva-novidades-a-fipan-2025/

Gaúcha Galvanotek leva novidades à FIPAN 2025 e reforça compromisso com segurança alimentar

2025-07-17